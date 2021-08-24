Черногория ужесточила правила въезда для туристов из Украины (список документов)

Украинские туристы больше не могут поехать в Черногорию без сдачи тестов на коронавирус

Для въезда в Черногорию теперь понадобится тест на COVID-19 / Фото: Pixabay, REUTERS/Wolfgang Rattay

Черногория ужесточила правила въезда в страну для туристов с сегодняшнего дня, 24 августа. Если до этого украинские путешественники могли отправиться в Черногорию без тестов на коронавирус и без сертификатов о вакцинации, то теперь им нужно предъявлять такие документы.

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В посольстве Черногории в Украине уточнили, что для въезда подойдет любой из этих документов:

подтверждение, что человек полностью вакцинирован или вакцинирован первой дозой вакцины против COVID19; требований к самой вакцине или дате вакцинации нет;

отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов;

отрицательный быстрый тест на антиген не старше 48 часов;

доказательство того, что человек переболел COVID19 (прошло не менее 14 дней и не более 180 дней после положительного ПЦР-теста или быстрого теста на антиген).

Также вводятся внутренние ограничения в стране по возможности организации торжественных мероприятий, посещение театров, музеев, галерей из наличия одного из вышеупомянутых документов. Запрещено присутствие более 50 человек на открытом общественном месте.

Такое решение власти Черногории приняли в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации.

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Эти правила будут действовать как минимум до 10 сентября.

Другие правила

Граждане Украины могут въезжать в Черногорию без оформления виз. Срок пребывания – 90 дней в течение одного полугодия.

Биометрический заграничный паспорт не обязателен.

Загранпаспорт должен быть действительным в течение 3 месяцев и более с даты предполагаемого выезда из Черногории.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, где лучше отдыхать – в Албании или Черногории.

При этом самой популярной страной для поездок украинцев стала Польша. Ее с начала 2021 года посетили более 1,9 млн украинских граждан.

Кроме того, значительно вырос и поток туристов в Украину. Больше всего туристов, посещающих Украину, прибыло из Европы и Азии. Часто наведываются и путешественники из Северной Америки: