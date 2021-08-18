Гроші
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Шахтар в Лізі чемпіонів 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Потік туристів в Україну значно виріс – звідки їдуть

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
18 серпня, 13:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Подорожували більше і самі українці – найчастіше в Туреччину і Єгипет
Україна здобула популярність серед іноземних туристів. Колаж "Сьогодні"
Україна здобула популярність серед іноземних туристів. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

З початку 2021 року Україну відвідали майже півтора мільйона іноземних туристів. Це на 9% більше, ніж у 2020-му.

Реклама

Цифри надали в Державному агентстві розвитку туризму.

Згідно з інформацією, найбільше туристів, які відвідують Україну, прибуло з Європи і Азії. Часто навідуються і мандрівники з Північної Америки.

Кількість українських туристів в інші країни також збільшилася. Серед найпопулярніших напрямів для наших співвітчизників – Туреччина і Єгипет.

"Минулий рік поставив туристичну галузь в екстремальні умови і кардинально змінив підхід туристів до вибору країн для відпочинку. Водночас перше півріччя 2021 року ознаменувалося поступовим відновленням туристичних потоків як для України, так і для світу в цілому. Відбулося значне переосмислення туристичних маршрутів і підвищення рівня внутрішніх поїздок в усьому світі", – йдеться в повідомленні пресслужби Державного агентства.

Статистика

Реклама

Перше півріччя 2021 року принесло Україні приріст туристів на 9%, якщо порівнювати з другим півріччям 2020-го. Згідно з цими даними, за поточний рік наша країна прийняла 1,5 мільйона людей. І все ж цей показник нижче на 31%, ніж за аналогічний період 2020 року. Число прибулих іноземних туристів досягло 2 мільйонів.

А в 2019-му, коли не було пандемії і карантинних обмежень, у перше півріччя Україну відвідало на 75% людей більше, ніж у 2021-му. Тоді кількість гостей досягла майже 6 мільйонів.

Приріст почався в другому кварталі

Друга чверть 2021 року продемонструвала більшу кількість туристів, ніж попередня. Кількість відвідувачів зросла в 4 рази порівняно з аналогічним періодом 2020 року (3,4 мільйона людей).

ТОП нових країн-відвідувачів:

  • Саудівська Аравія. Громадян цієї країни прибуло в Україну в 40 разів більше, ніж в аналогічний період 2020 року – 14 тисяч проти 350 людей.
  • США. У нашу країну прилетіло на 69,6% більше американців порівняно з минулим роком – 34 тисячі.
  • Ізраїль. Число туристів зросло на 26% (26,6 тисячі людей).
  • Країни Південного Кавказу. На 100% зросла кількість туристів з Вірменії (7 тисяч людей), майже на 40% – з Грузії (15,5 тисячі), на 67% – з Азербайджану (16 тисяч).
Реклама

Традиційно багато туристів в Україні з Молдови (368 тисяч), Росії (198 тисяч), Румунії (109 тисяч), Білорусі (96 тисяч) і Туреччини (93 тисяч).

Також відомо, що 70% іноземців, які відвідали нашу країну, – європейці. Туристів з ЄС на 10% менше, ніж торік. 24% – представники країн Азійського регіону (на 8% більше, ніж у 2020 році). Ще 2,8% приїхали з Північної Америки, і тільки 1,7% – жителі Африканського континенту.

Українці стали більше подорожувати

З одного боку – пандемія Covid-19 зіграла вирішальну роль в зменшенні кількості поїздок за кордон для людей в усьому світі і, зокрема, в Україні. З іншого – ця ситуація стала поштовхом для відкриття нових туристичних ринків і стрімкого розвитку внутрішнього туризму.

Статистика за перше півріччя 2021 року позитивна: українці на 15% більше виїжджають за кордон, ніж в минулому році. Майже 6 мільйонів (5,7) громадян України виїхали за кордон подорожувати. Багато з них залишилися вірні своїм уподобаннями і вибрали традиційні для більшості напрямки, інші ж – вирішили спробувати нові.

Найпопулярніші напрямки для українських туристів:

  • Туреччина (774 тисячі людей);
  • Єгипет (в цьому напрямку кількість туристів помітно зросла – на 88%, і досягла 705 тисяч).
Реклама

Нові популярні напрямки:

  • Домініканська республіка. Потік туристів з України в цю країну зріс найбільше – на 238% і склав 35 тисяч. Такий показник на 5 тисяч людей більше, якщо порівнювати, наприклад, з кількістю наших співвітчизників, які відвідали Болгарію за аналогічний період.
  • Катар (11,5 тисяч українських туристів).
  • Мальдіви (10 тисяч – стільки ж відвідало Францію за цей період).
  • Танзанія (7 тисяч українських туристів).
  • Шрі Ланка (2500 туристів).

Туризм в світі відроджується

У квітні 2021 року кількість міжнародних туристичних поїздок на 86% менше, ніж в попередньому. Однак в травні цей розрив скоротився до 82% – тобто ситуація починає покращуватися. Такі дані надала Всесвітня туристична організація ООН(UNWTO).

Невелике зростання пов'язане з тим, що деякі країни почали послаблювати обмеження на поїздки. За п'ять місяців 2021 року в світі було на 147 мільйонів міжнародних прибуттів менше, ніж за той же період 2020 року, і на 460 млн менше, ніж в 2019 році.

Найбільше постраждали:

  • Азіатсько-Тихоокеанський регіон – з січня по травень 2021 роки кількість поїздок скоротилася на 95% в порівнянні з тим же періодом 2019 року.
  • Європа – зниження склало 85%.
  • Близький Схід – число прибуттів скоротилося на 83%;
  • Африка – на 81%;
  • Америка – на 72%.

Одночасно з тим з лютого по червень кількість країн з повністю закритими кордонами скоротилася з 69 до 63. У ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.

Нагадаємо, фахівець в питаннях туризму Анна Ковтун розповіла "Сьогодні" про ТОП-курорти, їх ціни та умови в'їзду. Вона згадала не тільки популярний Єгипет, а й напрямки, які вибирають світові зірки.

Серед найпопулярніших вітчизняних курортів залишається Одеса. В "Сьогодні" зібрали кращі узбережжя Чорного морядля тих, хто віддає перевагу відпочинку в Україні.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Більше новин
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти