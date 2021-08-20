Як працюватимуть європейські COVID-сертифікати в додатку "Дія"

Українці отримуватимуть COVID-сертифікати двох зразків – для використання всередині країни і за кордоном

Українці отримуватимуть електронні COVID-сертифікати європейського зразка / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko, Дія

Європейський Союз почав визнавати українські COVID-сертифікати з сьогоднішнього дня, 20 серпня. Однак українці зможуть згенерувати такий сертифікат в "Дія" лише через кілька днів, коли додаток отримає останнє оновлення.

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Про це розповів міністр цифровий трансформації Михайло Федоров. Він розкрив і інші подробиці роботи системи:

В Україні буде два COVID-сертифікати – зовнішній і внутрішній. Різниця полягає в кількості медичної інформації та наявності фото.

COVID-сертифікат буде діяти протягом року.

Для того, щоб документ був дійсним, його необхідно буде затвердити електронним підписом.

Процес генерації сертифіката займати всього кілька хвилин.

Як будемо оформляти COVID-сертифікати

За словами Федорова, спочатку необхідно встановити додаток "Дія".

"Далі – перейти в розділ "Послуги", тому що на відміну від паспортів і водійських прав, COVID-сертифікат – це послуга", – сказав міністр.

Щоб сформувати сертифікат, потрібно відправити запит до реєстру. Справа в тому, що це медична інформація і вона не буде відображена, якщо не зробити запит і не підтвердити його електронним підписом.

Ходити за електронним підписом в державні органи не потрібно. Її можна сгереніровать в самому додатку. Для цього потрібно пройти біометричну перевірку по фотографії особи. Система порівняє ці дані з інформацією з реєстру за пару хвилин, після цього електронний підпис буде доступна.

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Паспорт вакцинації відображається в мобільному додатку "Дія", Але можна отримати і паперову форму через звернення до лікаря. У Кабміні зазначили, що цифрові COVID-сертифікати і паперові мають однакову юридичну силу.

Навіщо потрібні COVID-сертифікати

Головний плюс COVID-сертифікату міжнародного зразка – це можливість подорожувати в країни, які його визнали.

Але цей документ стане в нагоді і всередині країни. Наприклад, сертифікати можуть стати пропусками з QR-кодами в разі нового локдауну.

Крім того, вже вводяться заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу, наприклад:

вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";

в Дніпрі влада обіцяє вакцинованих жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Список "булочок", ймовірно, буде розширюватися. Таким чином влада багатьох країн мотивують громадян робити щеплення від коронавируса.

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Нагадаємо, 19 серпня ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в додатку "Дія".

При цьому днями Україна послабила правила в'їзду для іноземців.

Також журналісти "Сьогодні" перевірили, як швидко вакцинуватися від COVID-19 і отримати сертифікат.