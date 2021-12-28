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Квитки від 279 грн: Wizz Air оголосив одноденну акцію

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
28 грудня, 17:01
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Розпродаж діє лише 28 грудня
Популярний лоукост організував одноденний розпродаж
Популярний лоукост організував одноденний розпродаж / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air анонсувала одноденний розпродаж квитків. Поширюється він і на рейси з України.

Про це інформує Lowcost.ua.

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Знижка 25% діє лише 28 грудня.

Умови акції

  • триватиме до 28 грудня 2021 включно;
  • акція поширюється на окремі рейси до 31 травня 2022 року заброньовані на сайті wizzair.com та в мобільному додатку WIZZ;
  • знижка на авіаквитки поширюється тільки на вартість тарифу і не застосовується до адміністративного збору, відтак найбільший дисконт буде на дорожчих квитках;
  • акція не поширюється на групові бронювання;
  • у вартості найдешевших квитків тільки маленька ручна поклажа.

Вартість квитків

Авіаперевізник здійснює польоти з 5 українських міст — Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.

Вартість квитків з українських міст розпочинається від 279 гривень. Найдешевший тариф передбачає лише маленьку ручну поклажу розміром 40x30x20 сантиметрів.

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Зауважимо, що умови в’їзду в країни ЄС можуть змінюватись у зв’язку із виключенням України із "зеленого списку ЄС". Правила кожної країни доступні на сайті МЗС України.

Нові рейси до Європи

Авіакомпанія Wizz Air відкрила нові маршрути з аеропорту "Київ" до Європи. Перший такий рейс уже здійснили 16 грудня. Пасажири прилетіли до України зі Стокгольму. Рейси виконуватимуть до аеропорту "Стокгольм-Скавста".

Літак літатиме до Швеції по четвергах та неділях. А квитки можна купити за ціною 851-4569 грн.

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17 грудня відкрили маршрут із Київ до Парижа, літатимуть до французького аеропорту "Бове". Рейси будуть виконуватися по понеділках та п'ятницях, купити посадкові документи можна за ціною від 1404 до 3779 грн залежно від дати.

18 грудня, відкрився рейс до Нідерландів. По маршруту Київ–Ейндговен літак літатиме щовівторка та щосуботи. А з 17 січня графік змінять, рейс виконуватимуть по понеділках та п'ятницях. Коштують квитки від 851 до 4569 грн.

На День святого Миколая, 19 грудня, Wizz Air відкрив маршрут Київ-Дебрецен. Виконувати ці рейси будуть у середу та неділю. Ціни – від 420 до 1404 грн.

Раніше ми повідомляли, що Wizz Air скасував 20 рейсів з України. Авіакомпанія до березня не виконуватиме жодного рейсу з Одеси та Запоріжжя.

Ми також писали, що "Антонов" протягом трьох років побудує п’ять пасажирських літаків АН-158 на 99 місць

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