Билеты уже не купить: Wizz Air отменил 20 рейсов из Украины

Венгерский лоукостер Wizz Air, в зимнем расписании полетов на 2021-2022 год, отменил 20 рейсов из Украины в города Европы.
Как сообщает Lowcostavia.com.ua, авиакомпания отменила рейсы из всех городов Украины, из которых выполняет полеты.
Из Львова отменены рейсы в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген, Братиславу и Будапешт. Из Киева – в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице. Из Запорожья – Вроцлав, Катовице и Будапешт, а из Харькова – Рим, Вена, Дортмунд, из Одессы – Абу-Даби и Будапешт.
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Примечательно, после этих отмен авиакомпания до марта не будет выполнять ни одного рейса из Одессы и Запорожья, за исключением рейса Одесса – Абу-Даби, который планируют возобновить 10 февраля.
Какие рейсы отменили?
- Киев – Салоники – с 10 января по 9 марта;
- Киев – Венеция (Тревизо) – с 9 января по 11 марта;
- Киев – Неаполь – с 11 января по 27 марта;
- Киев – Нюрнберг – с 9 января по 11 марта;
- Киев – Катовице – с 10 января по 10 марта;
- Львов – Милан (Мальпенса) – с 14 января по 5 марта;
- Львов – Неаполь – с 10 января по 5 марта;
- Львов – Рим – с 10 января по 8 марта;
- Львов – Вильнюс – с 10 января по 8 марта;
- Львов – Мемминген – с 10 января по 26 февраля;
- Львов – Братислава – с 11 января по 27 марта;
- Львов – Будапешт – с 17 января по 12 марта;
- Харьков – Вена – с 10 января по 8 марта;
- Харьков – Рим – с 13 января по 12 марта;
- Харьков – Дортмунд – с 4 января по 24 февраля;
- Одесса – Абу-Даби – с 10 января по 9 февраля;
- Одесса – Будапешт – с 9 января по 26 марта;
- Запорожье – Вроцлав – с 14 января по 27 марта;
- Запорожье – Катовице – с 15 января по 6 марта;
- Запорожье – Будапешт – с 11 января по 27 марта.
На все эти рейсы на указанный период уже невозможно заказать билеты.
Не первая отмена
Авиакомпания не впервые сокращает полетную программу из Украины. Еще в августе и в сентябре 2021 года лоукостер отменил и перенес возобновление еще ряда рейсов к марту 2022 года.
Речь идет о таких рейсах:
- Киев – Катания;
- Львов – Биллунн – отменен с 8 января по 26 марта;
- Львов – Катовице – отменен с 4 января по 6 марта;
- Львов – Лиссабон;
- Львов – Таллин;
- Львов – Катания;
- Одесса – Венеция – отменена с 6 января по 27 марта;
- Одесса – Милан (Мальпенса) – отменена с 10 января по 26 марта;
- Одесса – Берлин (Бранденбург) – отменена с 6 января по 27 марта;
- Одесса – Болонья;
- Одесса – Вроцлав;
- Одесса – Братислава;
- Харьков – Венеция;
- Запорожье – Милан;
- Запорожье – Дортмунд.
Кроме того, в продаже отсутствуют билеты на рейсы Киев – Ганновер, Львов – Верона и Львов – Щецин.
Отметим, что лоукостер отменил более 35 маршрутов из Украины до марта следующего года. Однако в данный момент в расписании авиакомпании Wizz Air насчитывается почти 120 направлений из Украины.
Wizz Air пока официально не прокомментировала отмену и изменения в расписании столь значительного количества рейсов.
Что делать, если рейс был отменен?
Пассажир может перебронировать свой билет на другой рейс авиакомпании в течение 14 дней до или 30 дней после даты запланированного отправления задержанного/отмененного рейса;
Также пассажир может отменить бронирование и послать запрос на возмещение средств за отмененный и обратный рейс.
Скидки от Ryanair
А пока Wizz Air отменяет рейсы, другой лоукостер Ryanair снижает цены на рейсы в Европу. Украинцы могут купить бюджетные билеты из Киева, Львова, Харькова и Одессы.
По акционной цене можно приобрести билеты до 8 декабря 2021, но только на период путешествий: с 16 декабря 2021 по 6 января 2022 года. Цены на них стартуют от 5 евро в одну сторону.
Ранее мы писали, что ирландский лоукостер Ryanair в 2022 году запустит еще два новых маршрута из международного аэропорта "Борисполь" в Стокгольм и на остров Керкира, который известен как Корфу.
Также, ирландский лоукостер Ryanair с 2 ноября запустил полеты из Львова в итальянское Палермо.