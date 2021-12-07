Билеты уже не купить: Wizz Air отменил 20 рейсов из Украины

Авиакомпания до марта не будет выполнять ни одного рейса из Одессы и Запорожья

Авиакомпания не впервые сокращает полетную программу из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгерский лоукостер Wizz Air, в зимнем расписании полетов на 2021-2022 год, отменил 20 рейсов из Украины в города Европы.

Как сообщает Lowcostavia.com.ua, авиакомпания отменила рейсы из всех городов Украины, из которых выполняет полеты.

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Из Львова отменены рейсы в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген, Братиславу и Будапешт. Из Киева – в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице. Из Запорожья – Вроцлав, Катовице и Будапешт, а из Харькова – Рим, Вена, Дортмунд, из Одессы – Абу-Даби и Будапешт.

Примечательно, после этих отмен авиакомпания до марта не будет выполнять ни одного рейса из Одессы и Запорожья, за исключением рейса Одесса – Абу-Даби, который планируют возобновить 10 февраля.

Какие рейсы отменили?

Киев – Салоники – с 10 января по 9 марта;

Киев – Венеция (Тревизо) – с 9 января по 11 марта;

Киев – Неаполь – с 11 января по 27 марта;

Киев – Нюрнберг – с 9 января по 11 марта;

Киев – Катовице – с 10 января по 10 марта;

Львов – Милан (Мальпенса) – с 14 января по 5 марта;

Львов – Неаполь – с 10 января по 5 марта;

Львов – Рим – с 10 января по 8 марта;

Львов – Вильнюс – с 10 января по 8 марта;

Львов – Мемминген – с 10 января по 26 февраля;

Львов – Братислава – с 11 января по 27 марта;

Львов – Будапешт – с 17 января по 12 марта;

Харьков – Вена – с 10 января по 8 марта;

Харьков – Рим – с 13 января по 12 марта;

Харьков – Дортмунд – с 4 января по 24 февраля;

Одесса – Абу-Даби – с 10 января по 9 февраля;

Одесса – Будапешт – с 9 января по 26 марта;

Запорожье – Вроцлав – с 14 января по 27 марта;

Запорожье – Катовице – с 15 января по 6 марта;

Запорожье – Будапешт – с 11 января по 27 марта.

На все эти рейсы на указанный период уже невозможно заказать билеты.

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Не первая отмена

Авиакомпания не впервые сокращает полетную программу из Украины. Еще в августе и в сентябре 2021 года лоукостер отменил и перенес возобновление еще ряда рейсов к марту 2022 года.

Речь идет о таких рейсах:

Киев – Катания;

Львов – Биллунн – отменен с 8 января по 26 марта;

Львов – Катовице – отменен с 4 января по 6 марта;

Львов – Лиссабон;

Львов – Таллин;

Львов – Катания;

Одесса – Венеция – отменена с 6 января по 27 марта;

Одесса – Милан (Мальпенса) – отменена с 10 января по 26 марта;

Одесса – Берлин (Бранденбург) – отменена с 6 января по 27 марта;

Одесса – Болонья;

Одесса – Вроцлав;

Одесса – Братислава;

Харьков – Венеция;

Запорожье – Милан;

Запорожье – Дортмунд.

Кроме того, в продаже отсутствуют билеты на рейсы Киев – Ганновер, Львов – Верона и Львов – Щецин.

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Отметим, что лоукостер отменил более 35 маршрутов из Украины до марта следующего года. Однако в данный момент в расписании авиакомпании Wizz Air насчитывается почти 120 направлений из Украины.

Wizz Air пока официально не прокомментировала отмену и изменения в расписании столь значительного количества рейсов.

Что делать, если рейс был отменен?

Пассажир может перебронировать свой билет на другой рейс авиакомпании в течение 14 дней до или 30 дней после даты запланированного отправления задержанного/отмененного рейса;

Также пассажир может отменить бронирование и послать запрос на возмещение средств за отмененный и обратный рейс.

Скидки от Ryanair

А пока Wizz Air отменяет рейсы, другой лоукостер Ryanair снижает цены на рейсы в Европу. Украинцы могут купить бюджетные билеты из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

По акционной цене можно приобрести билеты до 8 декабря 2021, но только на период путешествий: с 16 декабря 2021 по 6 января 2022 года. Цены на них стартуют от 5 евро в одну сторону.

Ранее мы писали, что ирландский лоукостер Ryanair в 2022 году запустит еще два новых маршрута из международного аэропорта "Борисполь" в Стокгольм и на остров Керкира, который известен как Корфу.

Также, ирландский лоукостер Ryanair с 2 ноября запустил полеты из Львова в итальянское Палермо.