Билеты от 279 грн: Wizz Air объявил однодневную акцию

Распродажа действует только 28 декабря

Популярный лоукост организовал однодневную распродажу / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Лоукост-авиакомпания Wizz Air анонсировала однодневную распродажу билетов. Распространяется она и на рейсы из Украины.

Об этом информирует Lowcost.ua.

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Скидка 25% действует только 28 декабря.

Условия акции

будет продолжаться до 28 декабря 2021 года включительно;

акция распространяется на отдельные рейсы в 31 мая 2022 года забронированы на сайте wizzair.com и в мобильном приложении WIZZ;

забронированы на сайте wizzair.com и в мобильном приложении WIZZ; скидка на авиабилеты распространяется только на стоимость тарифа и не применяется до административного сбора, следовательно самый большой дисконт будет на более дорогих билетах;

и до следовательно акция не распространяется на групповые бронирования;

в стоимости самых дешевых билетов только маленькая ручная кладь.

Стоимость билетов

Авиаперевозчик совершает полеты из 5 украинских городов — Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.

Стоимость билетов из украинских городов начинается от 279 гривен. Самый дешевый тариф подразумевает только маленькую ручную кладь размером 40x30x20 сантиметров.

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Заметим, что условия въезда в страны ЕС могут изменяться в связи с исключением Украины из "зеленого списка ЕС". Правила каждой страны доступны на сайте МИД Украины.

Новые рейсы в Европу

Авиакомпания Wizz Air открыла новые маршруты из аэропорта "Киев" в Европу. Первый такой рейс уже совершили 16 декабря. Пассажиры прилетели в Украину из Стокгольма. Рейсы выполняются в аэропорт "Стокгольм-Скавста".

Самолет летает в Швецию по четвергам и воскресеньям. А билеты можно купить по цене 851-4569 грн.

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17 декабря открыли маршрут из Киева в Париж, летают во французский аэропорт "Бове". Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам, купить посадочные документы можно по цене от 1404 до 3779 грн в зависимости от даты.

18 декабря открылся рейс в Нидерланды. По маршруту Киев-Эйндговен самолет летает по понедельникам и пятницам. Стоят билеты от 851 до 4569 грн.

В День святого Николая, 19 декабря, Wizz Air открыл маршрут Киев-Дебрецен. Выполняют эти рейсы в среду и воскресенье. Цены – от 420 до 1404 грн.

Ранее мы сообщали, что Wizz Air отменил 20 рейсов из Украины. Авиакомпания до марта не будет выполнять рейс из Одессы и Запорожья.

Мы также писали, что "Антонов" в течение трех лет построит пять пассажирских самолетов АН-158 на 99 мест.