Житло подорожчає на 20%. Українців попередили про наслідки "податкового" закону

Якщо документ не змінять до другого читання, заплатити доведеться навіть тим, хто вже оформив розстрочку на квартиру

Забудовники перекладуть податкові витрати на покупців / Фото: Сьогодні, Pixabay

Прийнятий Верховною Радою в першому читанні податковий законопроєкт № 5600 призведе до зростання цін на житло аж на 18-20%, попередили "Сегодня" експерти. При цьому дорожче стануть не тільки квартири в новобудовах, а й в старому житловому фонді. Більш того, підвищиться навіть вартість житла, яке брали в розстрочку.

"Операції з продажу квартири від забудовника вже кінцевим покупцям, тепер теж будуть підпадати під ПДВ 20%", – пояснив старший економіст ЦЕС Юрій Гайдай.

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Депутати запевняють, що такі зміни нібито не зачеплять покупців, все навантаження, мовляв, дістанеться забудовникам.

"Норми спрямовані на уникнення схем зі зловживаннями на ринку нерухомості, це не про оподаткування людей. Це виключно про те, щоб змусити забудовників платити справедливі податки в бюджет", – говорить глава комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На папері воно, звичайно, так, а за фактом все одно заплатить покупець, визнаються забудовники. Вони просто не будуть працювати собі в збиток, а тому, щоб компенсувати нові витрати, підвищать ціни на квадратні метри.

"Нерухомість зросте в ціні на ті ж 20%. Буде додаткова націнка – 150 доларів за квадратний метр. Те квартира 60 кв. м – це 8000 доларів додаткових платежів", – підрахував забудовник Володимир Зубрик.

Для забудовників, які продають як фізичні особи-підприємці, на перші дві квартири податок складе 5%. На всі інші – 18%. Різницю теж заплатите ви. Для юросіб – 20%.

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Киянина Микиту Дворянінова, який вже купив квартиру в розстрочку, поставили перед фактом – якщо нові правила запрацюють, йому доведеться заплатити на 20% більше.

"Коли буду отримувати право власності, буде виставлено інший рахунок", – розповів Микита.

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Про таких, як він, чиновники, депутати і бізнес вже говорили в кабінетах за зачиненими дверима. Пообіцяли, що до другого читання внесуть до законопроєкт правки.

"За даними Міністерства фінансів (але це ще ніде не написано), обіцяють що на тих, хто купить квартири до 2022 року, це не буде поширюватися", – розповів забудовник Ігор Ніконов.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№ 5600). За підвищення податків і зборів в Україні проголосували 264 народних депутата.

У цьому проекті,йдеться про збільшення фіскального навантаження практично на всі галузі. Зокрема, підвищаться акцизи на алкогольні напої і тютюнові вироби, з 2 до 0,5 га зменшується розмір ділянок для ведення особистого селянського господарства, продаж продукції з яких не обкладається податком на доходи фізосіб. також підвищуються податки для операторів мобільного зв'язку та ціла низка екологічних зборів, причому подекуди відразу в три рази.