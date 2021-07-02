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Податковий проєкт №5600 потрібно серйозно доопрацювати, – ФРУ

2 липня 2021 15:55

Ірина Ненько Ірина Ненько

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт про підвищення податків і зборів. Федерація роботодавців України вважає його неприйнятним для економіки країни

/ Фото: Getty Images

Норми проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який Верховна Рада проголосувала у першому читанні, є неприйнятними для економіки країни, він має бути допрацьований. Про це заявив голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, повідомляє "Znaj.ua".

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"Це навіть не питання неприйнятності для бізнесу. Його норми неприйнятні для розвитку взагалі української економіки", – сказав Олійник.

Він підкреслив, що бізнес-спільнота, у тому числі Федерація роботодавців, надавала свої пропозиції щодо доопрацювання законопроєкту, але вони не були враховані. Водночас запропоноване урядом підвищення податків є неприйнятним під час нинішньої кризи.

"Не можна під час кризи збільшувати навантаження на ведення економічної діяльності", – зазначив Олійник.

Зокрема, на його думку, від ухвалення законопроєкту постраждає сфера житлового будівництва.

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"Наприклад, є норма про оподаткування продажу квартир, в тому числі в новобудовах. Один із драйверів економіки – це житлове будівництво. Там цемент, метал, робочі місця та ін. Навіщо в цей період підвищувати податки? Замість того, щоб стимулювати, навіщо таким чином діяти?" – запитує Олійник.

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Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що зміни до Податкового кодексу, запропоновані законопроєктом №5600, призведуть до інфляції і зростання безробіття, а також втрати конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Водночас економіст Борис Кушнірук зазначив, що податкові ініціативи уряду спрямовані на збільшення податкового тиску на промисловість і приведуть до її знищення.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (реєстр. №5600). За підвищення податків і зборів в Україні проголосували 264 народних депутатів.

У цьому проєкті, нагадаємо, йдеться про збільшення фіскального навантаження практично на всі галузі. Зокрема, підвищаться акцизи на алкогольні напої і тютюнові вироби, із 2 до 0,5 га зменшується розмір ділянок для ведення особистого селянського господарства, продаж продукції з яких не обкладається податком на доходи фізосіб. Також підвищуються податки для операторів мобільного зв'язку та цілий ряд екологічних зборів, причому подекуди відразу утричі.

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