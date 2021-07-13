Ціни на оренду квартир у Києві злетіли до рекорду за рік

Минулого літа вартість житла сильно впала через локдауни, але тепер ринок надолужує згаяне

Оренда квартир у Києві подорожчала / Фото: Сьогодні

На столичному ринку нерухомості ціни на квартири ростуть не тільки в купівлі, але й у разі оренди. Середня ціна оренди квартир у Києві побила річний рекорд, збільшившись у липні-2021 на 21% порівняно з липнем-2020:

оренда 1-кімнатної квартири подорожчала до 11 843 грн на місяць;

2-кімнатної – до 19 971 грн;

3-кімнатної – до 37 241 грн.

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Про це свідчать дані економічного трекера ЦЕС ("Центр економічних стратегій").

Вартість оренди житла в Києві

Отже, за рік найсильніше подорожчала оренда трикімнатних квартир (+27%). Тепер оренда трьох однокімнатних у середньому обходиться дешевше, ніж однієї трикімнатної.

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Експерти нагадують про низьку базу порівняння: навесні та влітку минулого року по ринку оренди сильно вдарив локдаун. Багато орендарів втратили роботу в столиці та були змушені повернутися в рідні міста, тому й попит на квартири сильно впав. Тепер ринок відновився і навіть надолужує згаяне.

Нагадаємо, раніше в Держстаті підрахували, що квартири в Україні за рік подорожчали в середньому на 11,6%.

Також фахівці пояснили, яке житло купувати, щоб зберегти заощадження.

А про плюси і мінуси популярних через свою дешевизну смарт-квартир дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":