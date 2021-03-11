В Україні дешевшає іпотека: скільки видають кредитів і за якими ставками

У січні ще до запуску держпрограми "Доступна іпотека 7%" середньозважена ефективна процентна ставка за новими іпотечними кредитами вже знизилася:

на вторинному ринку нерухомості – до 13,8% (було 14%);

на первинному – до 15,9% (було 16,9%).

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Всього за січень було видано 444 кредити на загальну суму 326 млн грн. Зауважимо, 82% кредитів оформлялося саме на вторинному ринку.

Про це повідомив Національний банк України (НБУ), посилаючись на результати опитування банкірів.

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"Якщо порівняти з груднем 2020 року, обсяг видачі нових іпотечних кредитів знизився на 37%. Це сезонний ефект, оскільки порівняно із січнем 2020 року обсяг нової іпотеки все ж збільшився на 85%", – пояснили в НБУ.

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Зріс середній розмір кредиту на придбання житла – до 734 тис. гривень (881 тис. гривень на первинному ринку, 708 тис. гривень – на вторинному).

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Ринок іпотечного кредитування все ще дуже концентрований. Понад 85% нових угод (278 млн грн) уклали п'ять банків.

Нагадаємо, раніше перші сім банків уклали договори з урядом для держпрограми доступної іпотеки. Серед них не лише державні банки, а й фінустанови приватного сектору. У майбутньому в програмі планують брати участь 25 фінансових установ.

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Як відомо, за програмою держкомпанія "Укрфінжитло" пропонує довгострокову іпотеку на таких умовах:

фіксована ставка – 7%;

термін – до 30 років;

перший внесок – 20%.

Кредити видають як на будинки, так і на квартири. Позичити можна на житло, яке тільки будується, або на вже готове житло на вторинному ринку, але не старше 2018 року. Максимальний розмір кредиту – 2 млн гривень.

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