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"Казковий" будинок у Бучі: скільки коштує життя в лапах агресора

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22 березня, 18:11
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Потрібно відразу поставити питання: чи можна взагалі назвати це життям?
В Бучі продають "казковий" будинок
В Бучі продають "казковий" будинок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Українцям на пошту невідоме агенство нерухомості надсилає варіант будинку на продаж у Бучі Київського району. Зауважимо, що місто тепер перебуває під контролем російської армії.

Світлину будинку оприлюднив телеведучий Макс Назаров у своєму Telegram-каналі.

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"На пошту прийшла спам-розсилка від якогось агентства нерухомості. Цинічні комерси і мати рідну продадуть під виглядом феї-хрещеної", — написав Назаров.

Оголошення про продаж будинку загальною площею 160 кв. м опубліковане 22 березня по обіді, ціна житла – 120 тис. доларів. Найбільше дивує підпис до нього: "Прокидайся як у казці! Дуплекс 160 кв. м з індивідуальним опаленням".

Оголошення про продаж будинку
Оголошення про продаж будинку / Фото: скріншот

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Прокидайся як у казці... Цікаво, в якій? Певно, для автора оголошення казка — це життя під бомбами та окупацією агресора. Адже, як повідомив журналістам проєкту "Радіо Свобода" "Донбас Реалії" керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, Буча та Гостомель повністю перебувають під контролем загарбників.

Жодних дій українські війська поки що там не проводять.

Як люди виживають у Бучі

Житель міста розповів, що хліба немає, пекти його проблематично, натомість є багато делікатесів, екзотичних фруктів. Він також зауважив, що орки ходили містом, кидали в люки вибухівку та підривали всі комунікації.

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"Вони цілеспрямовано все знищують, ми особисто на власні очі бачили, як вони стріляли по водонапірній вежі. Вони просто знищили інфраструктуру, не вимкнули, а знищили. І ще невідомо, коли люди почнуть сюди повертатися, мародерство буяє махровим цвітом", – сказав мешканець Бучі.

Що буде з цінами в Києві після війни?

На вартість квартир у Києві вплинуть два чинники: тривалість бойових дій та наявності цивільної інфраструктури.

Найімовірніше, нерухомість у столиці подешевшає після війни.

"Якщо раніше Київ, як столиця України, був привабливим для закордонних покупців, то тепер навряд чи хтось захоче купувати житло тут. Великі проблеми будуть із новобудовами, де часто купували квартири іноземці", — розповів аналітик Сергій Костецький у коментарі "Новинам.Live".

Нагадаємо, що наразі придбання квартир з дотриманням усіх юридичних вимог заблоковано. Навіть якщо провести угоду за незаконними схемами, то після війни її можуть оскаржити в суді.

Раніше ми розповідали, скільки коштує оренда квартир у Києві в умовах воєнного часу.

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