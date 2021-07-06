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Ринок землі працює: Лещенко відреагував на проблему з нотаріусами

6 липня 2021 17:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито ринок землі, який запрацював з 1 липня, поставлений на паузу – міністр спростував зраду

Лещенко не бачить проблеми з нотаріусами для ринку землі. Колаж "Сьогодні"

Лещенко не бачить проблеми з нотаріусами для ринку землі. Колаж "Сьогодні"

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що у нотаріусів не повинно виникати проблем з доступом до Держгеокадастру для проведення земельних угод, але на сьогоднішній день його отримали поки менше тисячі.

Про це він написав у Facebook.

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Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито ринок землі, який запрацював з 1 липня, поставлений на паузу через те, що нотаріусів нібито не підключили до системи Держгеокадастра.

Лещенко пояснив, що для онлайн-перевірки дотримання покупцем обмежень до 100 га в одні руки всі нотаріуси повинні мати доступ до земельного кадастру, а для отримання такого доступу їм потрібно подати відповідну заявку у Держгеокадастр. За його словами, доступ надається не більше ніж протягом доби з моменту подачі заявки.

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"На момент старту ринку землі такий доступ мали лише 879 нотаріусів, однак вже за лічені дні Держгеокадастр отримав понад 2 тис. заявок із загальної кількості 6,5 тис. нотаріусів. Працює спрощений електронний порядок подачі заявок на доступ, Держгеокадастр та Нотаріальна палата провели відповідні навчання та надали інструкції усім нотаріусам", – написав Лещенко.

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Міністр підкреслив, що на сьогоднішній день від нотаріусів всього надійшло 2344 заяви, з них 1382 узгоджені, 233 відмовлено, 729 перебувають на розгляді.

Нагадаємо, 1 липня в Україні перестав діяти мораторій на продаж землі – багато українців стали замислюватися про покупку ділянок. Для когось це можливість зайнятися фермерством або розширити свої володіння. Інші ж розглядають покупку землі як можливу інвестицію, адже багато експертів пророкують землі подорожчання у найближчі роки. Читайте детальніше, як купити землю – алгоритм для покупця.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа

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