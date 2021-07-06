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Рынок земли работает: Лещенко отреагировал на проблему с нотариусами

6 июля 2021 17:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне в СМИ появилась информация, что якобы рынок земли, который заработал с 1 июля, поставлен на паузу – министр опроверг зраду

Лещенко не видит проблемы с нотариусами для рынка земли. Коллаж "Сегодня"

Лещенко не видит проблемы с нотариусами для рынка земли. Коллаж "Сегодня"

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что у нотариусов не должно возникать проблем с доступом к Госгеокадастру для проведения земельных сделок, но на сегодняшний день его получили пока меньше тысячи.

Об этом он написал в Facebook.

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Накануне в СМИ появилась информация, что якобы рынок земли, который заработал с 1 июля, поставлен на паузу из-за того, что нотариусов якобы не подключили к системе Госгеокадастра.

Лещенко объяснил, что для онлайн-проверки соблюдения покупателем ограничений до 100 га в одни руки все нотариусы должны иметь доступ в земельный кадастр, а для получения такого доступа им нужно подать соответствующую заявку в Госгеокадастр. По его словам, доступ предоставляется не более чем в течение суток с момента подачи заявки.

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"На момент старта рынка земли такой доступ имели только 879 нотариусов, однако уже через считанные дни Госгеокадастр получил более 2 тыс. заявок из общего количества 6,5 тыс. нотариусов. Работает упрощенный электронный порядок подачи заявок на доступ, Госгеокадастр и Нотариальная палата провели соответствующие обучение и предоставили инструкции всем нотариусам", – написал Лещенко.

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Министр подчеркнул, что на сегодняшний день от нотариусов всего поступило 2344 заявления, из них 1382 согласованы, 233 отказано, 729 находятся на рассмотрении.

Напомним, 1 июля в Украине перестал действовать мораторий на продажу земли – многие украинцы стали задумываться о покупке участков. Для кого-то это возможность заняться фермерством или расширить свои владения. Другие же рассматривают покупку земли как возможную инвестицию, ведь многие эксперты прочат земле подорожание в ближайшие годы. Читайте подробней, как купить землю – алгоритм для покупателя.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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