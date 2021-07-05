Государственные поля в Украине начнут продавать в онлайне

Закон о земельных торгах частично заработал. Правительство уже занялось разработкой всех необходимых процедур

Земельные торги уйдут в онлайн / Фото: Сегодня, Pixabay

Покупка государственных земельных участков в Украине станет возможной только в электронном формате с помощью специальной онлайн-системы. Это предусматривает закон о земельных торгах, который уже частично вступил в силу.

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Сейчас Кабинет министров разрабатывает необходимые для этого процедуры и приводит в порядок документы. Полностью электронные торги землей должны запустить в сентябре.

Главное в законе о земельных торгах:

Государственная земля сельхозназначения может продаваться только в онлайне.

Данные об аукционе будут сразу публиковаться в интернете.

Информация об участниках будет засекречена до окончания торгов.

Участники торгов смогут подавать документы и регистрироваться в системе из любой точки.

Гарантийный взнос – минимум 30% от стартовой цены.

Чтобы аукцион состоялся, нужно не менее двух покупателей.

Торги будут проходить на повышение цены, в три раунда.

Минимальный шаг повышения – не менее 1% от стартовой цены.

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По итогам электронных аукционов с победителем торгов, который предложил наивысшую цену, будет заключаться договор купли-продажи, аренды, права на застройку (суперфиция) или долгосрочной аренды (эмфитевзиса) земельного участка.

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Ранее министр агрополитики Роман Лещенко заявлял, что в Украине на балансе государства осталось всего 750 тысяч гектаров земли из прежних 10 миллионов гектаров, и в Минагрополитики намерены восстановить по ним все уничтоженные документы.

Напомним, 1 июля в Украине открылся рынок земли для физических лиц. Покупатели участков должны быть гражданами Украины и могут приобрести только до 100 гектаров. Для юридических лиц рынок земли откроется с 2024 года.

До 1 июля в стране действовал многолетний мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения. Впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался он в общей сложности десять раз. Принципиальное решение о снятии запрета на продажу сельхозземли с июля 2021 года приняли весной 2020-го.

По расчетам правительства, в первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое.

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