Пересидіти війну: у яку суму обійдеться оренда квартири у Варшаві

Розповідаємо, скільки потрібно мати в кишені, щоб орендувати квартиру у столиці Польщі

Квартири у Варшаві, як і у інших столицях країн, відрізняються своєю дороговизною

Кількість українців, зацікавлених у вартості оренди чи купівлі квартир в польських містах, завжди зростала. Наразі, під час війни на території України, це питання актуальне як ніколи. Адже, за останніми оновленими даними ООН, до Польщі вже виїхало майже 3 млн українців.

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує орендувати квартиру у столиці сусідньої держави Варшаві.

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Зауважимо, що орендувати квартиру ви можете як з допомогою рієлторських компаній, так і самостійно на сайтах з відповідними оголошеннями.

Для того, аби на прикладі показати вартість оренди, ми скористалися польським сайтом OLX, інтерфейс якого майже для всіх українців знайомий та зручний.

Згідно з нашим моніторингом цін, можемо сказати, що, маючи в кишені 2500 злотих (майже 17 тис. грн), хороший варіант квартири, що здається в оренду, ви знайти зможете. Звісно, ціноутворення буде залежати від кількості кімнат, віддаленості від центру та якості ремонту. От деякі свіжі приклади:

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Вартість оренди / Фото: скриншот

Вартість оренди / Фото: скріншот

Вартість оренди / Фото: скріншот

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Як безпечно орендувати квартиру?

Шахраї, що бажають нажитися на необізнаності іноземців, тобто нас, у Варшаві відсоток не менший, ніж у нас. Тож, для того, аби не потрапити на гачок злочинців, перевірені рієлторські компанії рекомендують:

обов'язково просити орендодавця пред'явити право власності на квартиру та витяг із земельного та іпотечного реєстру. Відмова має викликати у вас підозри;

Відмова має викликати у вас підозри; в угоді варто, серед іншого, чітко прописати, хто повинен подбати про ремонт тих предметів побуту, які перестали працювати не з вини орендодавця. Інакше з вас можуть згодом вимагати гроші за це;

домовлятися з орендодавцем про суму та дату щомісячних платежів для уникнення подальших непорозумінь теж треба заздалегідь. Так само слід погодити й спосіб оплати (готівкою чи банківським переказом);

не давати завдаток орендодавцю наперед без будь-яких документів;

перевірити рахунки та показники комунальних послуг, аби потім не довелося сплачувати борги колишніх мешканців.

Зауважимо, що поради засновані на досвіді людей, що через свою необережність вже поплатилися власними нервами та коштами.

Де можна заробити в Польщі?

Найбільшим попитом у Польщі сьогодні користуються посади без кваліфікованих навичок або ж з можливістю швидкого отримання кваліфікацій. Наразі ринок праці в сусідній країні повністю переформатувався під претендентів з України.

Тож можна сказати, що шанси знайти хорошу роботу в українців доволі високі.

Нині найбільшою популярністю користуються сектори IT та охорони здоров'я. Кваліфіковані IT-фахівці можуть розраховувати на досить хороші та конкурентні умови праці та винагороду:

web-аналітик у Варшаву (1400 євро, 44800 грн);

QA Engineer (2000-2500 євро, 64-80 тис. грн);

Software Developer (4000-6000 євро, 128-192 тис. грн).

Для медичних працівників (лікарі та медсестри), у зв'язку з гострим дефіцитом кадрів у Польщі, значно спростили умови працевлаштування та дозволили роботу протягом п'яти років. Документи, які підтвердять їхню кваліфікацію, можна буде надати після завершення війни в Україні:

медичний працівник (до 2000 євро, 64 тис. грн);

медсестра (до 30 тис. грн);

анастезіолог (3200-4500 євро, 102,4-144 тис. грн).

Соціальні мережі переповнені оголошеннями щодо вакантних посад для представників творчих професій: художників, дизайнерів, веб-дизайнерів та графіків, фотографів, пластиків та інших випускників художніх навчальних закладів України.

Досить широко представлені пропозиції для кандидатів із сектора дошкільної підготовки та догляду за дітьми, літніми людьми та тими, хто потребує допомоги. Водії далекобійники, водії транспортних засобів та перевізники можуть розраховувати на велику кількість пропозицій із добрими умовами праці.

Раніше ми розповідали всю правду про життя українців в Польщі: скільки коштує житло, харчування, транспорт тощо.

Також ми писали, які нові правила Польща встановила для українських біженців.