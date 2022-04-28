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Пересидеть войну: во сколько обойдется аренда квартиры в Варшаве

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 апреля, 18:13
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Рассказываем, сколько нужно иметь в кармане, чтобы арендовать квартиру в столице Польши
Квартиры в Варшаве, как и в других столицах стран, отличаются своей дороговизной
Квартиры в Варшаве, как и в других столицах стран, отличаются своей дороговизной

Количество украинцев, заинтересованных в стоимости аренды или покупки квартир в польских городах всегда росла. Сейчас, во время войны на территории Украины, этот вопрос актуален как никогда. Ведь, по последним обновленным данным ООН, в Польшу уже выехало около 3 млн украинцев.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит арендовать квартиру в столице соседнего государства в Варшаве.

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Обратим внимание, что арендовать квартиру вы можете как с помощью риелторских компаний, так и самостоятельно на сайтах с соответствующими объявлениями.

Для того чтобы на примере показать стоимость аренды, мы воспользовались польским сайтом OLX, интерфейс которого почти для всех украинцев знаком и удобен.

Согласно нашему мониторингу цен, можем сказать, что, имея в кармане 2500 злотых (почти 17 тыс. грн), хороший вариант сдаваемой в аренду квартиры, вы найти сможете. Конечно, ценообразование будет зависеть от количества комнат, удаленности от центра и качества ремонта. Вот некоторые свежие примеры:

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Стоимость аренды
Стоимость аренды / Фото: скриншот

Стоимость аренды
Стоимость аренды / Фото: скриншот

Стоимость аренды
Стоимость аренды / Фото: скриншот

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Как безопасно снять квартиру?

Мошенников, желающих нажиться на неосведомленности иностранцев, в Варшаве процент не меньше, чем у нас. Поэтому для того, чтобы не попасть на крючок преступников, проверенные риелторские компании рекомендуют:

  • обязательно просить арендодателя предъявить право собственности на квартиру и выписку из земельного и ипотечного реестра. Отказ должен вызвать подозрения;
  • в сделке следует, среди прочего, четко прописать, кто должен позаботиться о ремонте тех предметов быта, которые перестали работать не по вине арендодателя. Иначе вас могут впоследствии требовать деньги за это;
  • договариваться с арендодателем о сумме и дате ежемесячных платежей во избежание дальнейших недоразумений тоже нужно заранее. Так же следует согласовать и способ оплаты (наличными или банковским переводом);
  • не давать задаток арендодателю вперед без каких-либо документов;
  • проверить счета и показатели коммунальных услуг, чтобы потом не пришлось платить долги бывших жителей.

Заметим, что советы основаны на опыте людей, которые по своей неосторожности уже поплатились собственными нервами и средствами.

Где можно заработать в Польше?

Наибольшим спросом в Польше сегодня пользуются должности без квалифицированных навыков или с возможностью быстрого получения квалификаций. В настоящее время рынок труда в соседней стране полностью переформатировался под претендентов из Украины.

Так что можно сказать, что шансы найти хорошую работу у украинцев достаточно высокие.

Сейчас наибольшей популярностью пользуются секторы IT и здравоохранения. Квалифицированные IT-специалисты могут рассчитывать на достаточно хорошие и конкурентные условия труда и вознаграждение:

Для медицинских работников (врачи и медсестры), в связи с острым дефицитом кадров в Польше, значительно упростили условия трудоустройства и разрешили работу в течение 5 лет. Документы, которые подтвердят их квалификацию, можно будет предоставить по завершении войны в Украине:

Социальные сети переполнены объявлениями о вакантных должностях для представителей творческих профессий: художников, дизайнеров, веб-дизайнеров и графиков, фотографов, пластиков и других выпускников художественных учебных заведений Украины.

Достаточно широко представлены предложения для кандидатов из сектора дошкольной подготовки и ухода за детьми, пожилыми и нуждающимися в помощи людьми. Водители дальнобойщики, водители транспортных средств и перевозчики могут также рассчитывать на множество предложений с хорошими условиями труда.

Раньше мы рассказывали всю правду о жизни украинцев в Польше: сколько стоит жилье, питание, транспорт и т.д.

Также мы писали, какие новые правила Польша установила для украинских беженцев.

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