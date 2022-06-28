Однокімнатна квартира в новобудові: скільки коштує житло у Варшаві

Розповідаємо, які ціни на житло встановили власники квартир у столиці Польщі

Скільки коштує квартира у Варшаві / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

В Україні в більшості міст триває відновлення ринку нерухомості в умовах воєнного стану. Тим часом ми вирішили переглянути ціни на квартири у Польщі.

"Сьогодні" скористалися сервісом OLX.pl і розповідають, почому у Варшаві можна купити однокімнатну квартиру в новобудові.

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Ціни стартують майже від 2 млн грн

У цьому сегменті оголошення про найдешевшу однокімнатну квартиру містить ціну 265 205 злотих (1771 182 грн). Це маленька квартира на 18,7 кв. м. Здавати новобудову запланували в травні. У самому будинку є рецепція, тренажерний зал, поруч розміщуються зарядні станції для електромобілів.

З десяток пропозицій є за ціною від 300 000 до 400 000 злотих (2 003 562 грн – 2 671 416 грн). Наприклад, більша квартира на 30 кв. м продається за 386 150 злотих ( 2 578 918 грн). Вона вже готова, але новим власникам потрібно самостійно зробити ремонт.

За вищу ціну – 401 896 злотих (2 684 078 грн) – можна придбати житло, яке будували з багатьма екологічними рішеннями. Це квартира площею 26,18 кв. м, вона має вітальню з мінікухнею, санвузол, хол та балкон. До центру міста, як зазначають в оголошенні, можна добратися за 13 хв. Дім ще добудовують, проте за проєктом квартира матиме приблизно такий вигляд:

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Можна купити і квартиру в новому будинку 2021 року, але вже з готовим ремонтом. Наприклад, є оголошення про житло з ремонтом на 21 кв. м з усією необхідною для життя технікою. Вартість цієї квартири – 450 000 злотих (3 005 343 грн).

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Досить варіантів квартир є і вартістю від 500 000 (3 339 270 грн) до 600 000 злотих (4 007 124 грн). Найдорожча однокімнатна квартира в новобудові Варшави коштує 732 000 злотих (4 888 691 грн). Її площа становить 31,64 кв. м. Стоїть будинок поруч з важливою інфраструктурою.

Українцям у Польщі виплатять ще по 900 злотих

Раніше "Сьогодні" розповідали, що українцям, які приїхали в Польщу з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торговельної мережі Biedronka для покупок.

Кожну таку картку поповнюватимуть на 300 злотих (близько 2070 грн) щомісяця протягом 3 місяців. Так одна людина зможе отримати до 900 злотих (6206 грн) додаткової допомоги. Проте одна сім'я зможе отримати максимум три картки на загальну суму 2700 злотих (18 620 грн).

Ми писали і про те, з чим тепер можуть звернутися українські вимушені переселенці до центру "Дії" у Польщі та як росіянам почали збувати квартири в Україні.