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Однокомнатная квартира в новостройке: сколько стоит жилье в Варшаве

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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28 июня, 11:22
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Рассказываем, какие цены на жилье установили владельцы квартир в столице Польши
Сколько стоит квартира в Варшаве?
Сколько стоит квартира в Варшаве? / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Украине в большинстве городов продолжается восстановление рынка недвижимости в условиях военного положения. Тем временем мы решили посмотреть цены на квартиры в Польше.

"Сегодня" воспользовались сервисом OLX.pl и рассказывают, почем в Варшаве можно купить однокомнатную квартиру в новостройке.

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Цены стартуют почти от 2 млн грн

В этом сегменте объявление о самой дешевой однокомнатной квартире указывает стоимость 265 205 злотых (1 771 182 грн). Это небольшая квартира на 18,7 кв. м. Сдача новостройки прошла в мае этого года. В самом здании есть ресепшн, тренажерный зал, рядом находятся зарядные станции для электромобилей.

С десяток предложений есть в промежутке цен от 300 000 злотых до 400 000 злотых (2 003 562 грн – 2 671 416 грн). К примеру большая квартира на 30 кв. м продается за 386 150 злотых ( 2 578 918 грн). Она уже готова, но новым владельцам нужно самостоятельно делать ремонт.

За большую цену – 401 896 злотых (2 684 078 грн) – можно приобрести жилье, которое строили со многими экологическими решениями. Это квартира на 26,18 кв. м, которая имеет гостиную с мини-кухней, санузел, холл и балкон. В центр города, как отмечают в объявлении, можно добраться за 13 мин. Дом еще достраивают, однако по проекту выглядеть квартира может так:

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Можно приобрести и квартиру в новом доме 2021 года, но уже с готовым ремонтом. К примеру, есть объявления о жилье с ремонтом площадью 21 кв. м со всей необходимой для жизни техникой. Стоимость квартиры – 450 000 злотых (3 005 343 грн).

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Достаточно вариантов есть и с ценой от 500 000 (3 339 270 грн) до 600 000 злотых (4 007 124 грн). Самая дорогая однокомнатная квартира в новостройке Варшавы стоит 732 000 злотых (4 888 691 грн). Ее площадь составляет 31,64 кв. м. Расположен дом рядом с важной инфраструктурой.

Украинцам в Польше выплатят еще по 900 злотых

Ранее "Сегодня" рассказывали, что украинцам, приехавшим в Польшу с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карт торговой сети Biedronka для покупок.

Каждую такую карту будут пополнять на 300 злотых (около 2070 грн) ежемесячно в течение 3 месяцев. Так один человек сможет получить до 900 злотых (6206 грн) дополнительной помощи. Однако одна семья сможет получить максимум три карты на общую сумму 2700 злотых (18 620 грн).

Мы писали и о том, с чем теперь могут обратиться украинские вынужденные переселенцы в центр "Дії" в Польше и как россиянам начали сбывать квартиры в Украине.

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