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Обіцяного роками чекають: коли зможуть відновити зруйноване в Україні житло

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 16:40
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На Київщині до кінця року обіцяють відбудувати лише 6% зруйнованих будинків
За різними оцінками, через війну зруйновано від 35 до 40 млн квадратних метрів житла
За різними оцінками, через війну зруйновано від 35 до 40 млн квадратних метрів житла / Фото: Колаж: Сьогодні

Щодня російські війська обстрілюють українські міста. Щодня десятки та сотні українців залишаються без даху над головою. На початку війни влада обіцяла швидко відновити все зруйноване житло. Але вже зараз зрозуміло, що чиновники поки що навіть не можуть точно підрахувати збитки, адже частина зруйнованих будинків залишається на окупованих територіях. А на звільнених землях збитки досі уточнюються.

"Сьогодні" з експертами розбиралися, скільки часу знадобиться для післявоєнного відродження України.

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Черепаші темпи

До опалювального сезону залишилося менше чотирьох місяців, а багато власників зруйнованого житла не знають, де житимуть наступної зими. Надія на те, що вдасться відновити навіть частково зруйновані будинки – у багатьох є примарною.

"Наш будинок в Ірпені під час обстрілів постраждав, але вистояв. Знищено повністю вісім квартир з 22-х, решта всі в кіптяві. У мене в квартирі був снаряд, що не розірвався. Комісія оглянула будинок і сказала, що після ремонту в ньому можна буде жити. Але на ремонт поки що гроші не виділили. У будинку згоріли всі комунікації. До зими потрібно зробити хоча б дах. Ми збираємо на нього гроші самостійно", – каже мешканка Ірпеня Алла.

Проблему визнають і урядовці. Днями були озвучені такі цифри – російські війська на Київщині повністю зруйнували 4 835 приватних будинків, ще 13 292 частково пошкоджено, повністю зруйновано 161 багатоповерхівку та 975 частково пошкоджено.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, на сьогодні житла потребують 11 319 сімей. До кінця 2022 року планують відбудувати 280 приватних будинків. Тобто буде відновлено менше ніж 6% з них.

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В області обіцяють звести ще 560 нових будинків площею від 70 до 120 квадратних метрів. Насамперед житло отримають сім'ї загиблих чи поранених захисників України, багатодітні сім'ї, особи пенсійного віку, вагітні жінки, особи з інвалідністю тощо.

Решті поки що доведеться розраховувати на допомогу друзів і родичів. Адже навіть якщо всі забудовники почнуть будувати житло, цей процес займе не один рік.

Математика квадратних метрів

Експерти кажуть, що точних цифр зруйнованих будинків в Україні поки що ніхто не знає. За різними оцінками, площа такого житла коливається в межах 35-40 млн квадратних метрів. І невідомо, скільки ще будинків та квартир буде зруйновано через дії агресора.

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При цьому навіть якщо всі українські будівельники повернуться з-за кордону та почнуть працювати над відновленням житла, то їм на це знадобиться щонайменше п'ять років.

"У кращі роки Україна будувала до 8 млн квадратних метрів на рік. Зараз цей показник – 5-6 млн квадратних метрів, а після війни буде ще меншим, адже частина техніки буде знищена, а економіка країни обвалиться", – говорить голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За таких вступних на відновлення зруйнованих житлових будинків нам знадобиться 8-10 років. І це за наявності фінансування. Інакше відновлення може бути розтягнуте на десятиліття.

Слова експерта підтверджує статистика Київської області, де знайшли гроші на відновлення 6% будинків. Нескладно порахувати, що за таких темпів цей процес розтягнеться на 15-20 років.

Багато чиновників сподіваються, що після закінчення війни Україна отримає від Росії репарації, на які можуть частково піти заморожені активи РФ. Але для цього спочатку потрібно перемогти, потім оцінити збитки та залучати західних фахівців до будівництва. При цьому розраховувати, що всі гроші ми отримаємо одразу, теж не варто. Адже Німеччина досі сплачує репарації після Другої світової війни.

За результатами Європейського інвестиційного банку, збитки, які вже завдала Росія Україні, оцінюють у сумі 1,1 трильйона доларів. Для порівняння, наш ВВП у 2021 році був близько 200 млрд доларів. Таку величезну суму навіть відносно багата на вуглеводні Росія не зможе викласти відразу, а виплачуватиме репарації десятиліттями.

Тому експерти кажуть, що перед державою вже зараз стоїть питання – куди поселяти людей, які залишилися без даху над головою.

"Ми маємо близько 12 млн переселенців, вісім з яких – це переселенці всередині України. Держава поки що не презентувала модель, як розселяти цих людей, як їх працевлаштовувати, де створювати нові робочі місця. І відповідати на ці запитання потрібно максимально швидко", – резюмує Олег Попенко.

Раніше ми писали про те, як правильно підготуватися до опалювального сезону. Про те, як зберегти заощадження під час фінансового шторму, читайте тут.

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