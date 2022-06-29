Обещанного годами ждут: когда смогут восстановить разрушенное в Украине жилье

На Киевщине до конца года обещают отстроить всего 6% разрушенных домов

По разным оценкам, из-за войны разрушено от 35 до 40 млн квадратных метров жилья / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый день российские войска обстреливают украинские города. Ежедневно десятки и сотни украинцев остаются без крыши над головой. В начале войны власть обещала быстро восстановить все разрушенное жилье. Но уже сейчас понятно, что чиновники пока даже не могут точно подсчитать ущерб, ведь часть разрушенных домов остается на оккупированных территориях. А на освобожденных землях ущерб до сих пор уточняется.

"Сегодня" с экспертами разбирались, сколько времени понадобится для послевоенного возрождения Украины.

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Черепашьи темпы

До отопительного сезона осталось меньше четырех месяцев, а многие владельцы разрушенного жилья не знают, где будут жить следующей зимой. Надежда на то, что удастся восстановить даже частично разрушенные дома – у многих призрачная.

"Наш дом в Ирпене во время обстрелов пострадал, но выстоял. Уничтожены полностью восемь квартир из 22-х, остальные все в копоти. У меня в квартире был неразорвавшийся снаряд. Комиссия осмотрела дом и сказала, что после ремонта в нем можно будет жить. Но на ремонт пока деньги не выделили. В доме сгорели все коммуникации. До зимы нужно сделать хотя бы крышу. Мы собираем на нее деньги самостоятельно", – говорит жительница Ирпеня Алла.

Проблему признают и чиновники. На днях были озвучены такие цифры – российские войска в Киевской области полностью разрушили 4 835 частных домов, еще 13 292 частично повреждены, полностью разрушена 161 многоэтажка и 975 частично повреждены.

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, на сегодня в жилье нуждаются 11 319 семей. При этом до конца 2022 года планируют отстроить 280 частных домов. То есть будет восстановлено менее 6% из них.

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В области обещают построить еще 560 новых домов площадью от 70 до 120 квадратных метров. В первую очередь жилье получат семьи погибших или раненых защитников Украины, многодетные семьи, лица пенсионного возраста, беременные женщины, лица с инвалидностью и т.д.

Остальным пока придется рассчитывать на помощь друзей и родственников. Ведь даже если все застройщики начнут строить жилье, то этот процесс займет не один год.

Математика квадратных метров

Эксперты говорят, что точных цифр разрушенных домов в Украине пока что не знает никто. По разным оценкам, площадь такого жилья колеблется в пределах 35-40 млн квадратных метров. И неизвестно, сколько еще домов и квартир будет разрушено из-за действий агрессора.

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При этом даже если все украинские строители вернутся из-за рубежа и начнут работать над восстановлением жилья, то им на это понадобится минимум пять лет.

"В лучшие годы Украина строила до 8 млн квадратных метров в год. Сейчас этот показатель – 5-6 млн квадратных метров, а после войны будет еще меньше, ведь часть техники будет уничтожена, а экономика страны обвалится", – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

При таких вводных на восстановление разрушенных жилых домов нам понадобится 8-10 лет. И это при наличии финансирования. Иначе процесс восстановления может быть растянут на десятилетия.

Слова эксперта подтверждает и статистика Киевской области, где нашли деньги на восстановление 6% домов. Несложно посчитать, что при таких темпах этот процесс растянется на 15-20 лет.

Многие чиновники надеются на то, что после окончания войны Украина получит от России репарации, на которые могут частично пойти замороженные активы РФ. Но для этого сначала нужно победить, потом оценить ущерб и привлекать западных специалистов к строительству. При этом рассчитывать, что все деньги мы получим сразу, тоже не стоит. Ведь Германия до сих пор платит репарации после Второй мировой войны.

По результатам Европейского инвестиционного банка, ущерб, который уже нанесла Россия Украине, оценивается в сумму 1,1 триллиона долларов. Для сравнения: наш ВВП в 2021 году был около 200 млрд долларов. Такую огромную сумму даже относительно богатая углеводородами Россия не сможет выложить сразу, а будет выплачивать репарации десятилетиями.

Поэтому эксперты говорят, что перед государством уже сейчас стоит вопрос – куда селить людей, оставшихся без крыши над головой.

"Мы имеем около 12 млн переселенцев, восемь из которых – это переселенцы внутри Украины. Государство пока не презентовало модель, как расселять этих людей, как их трудоустраивать, где создавать новые рабочие места. И отвечать на эти вопросы нужно максимально быстро", – резюмирует Олег Попенко.

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