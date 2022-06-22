Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС ⚠ Росія погрожує Литві 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

На порозі подвійної кризи. Як українцям зберегти заощадження під час фінансового шторму

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 червня, 17:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україні найближчим часом загрожує дві економічні кризи – спричинена війною та світова рецесія, що насувається
Боротьба з інфляцією вдарить по економіці
Боротьба з інфляцією вдарить по економіці / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська військова агресія в Україні завдала нашій країні колосальних економічних збитків. Збитки інфраструктури вже оцінюють у понад 100 млрд доларів. Український ВВП цього року може впасти на 30-50%. З цією економічною кризою наша країна боротиметься за допомогою західних партнерів. Але на підході ще одна криза – світова.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, як українцям поводитися, коли країну накриє два види фінансового шторму.

Реклама

Боротьба з інфляцією вдарить по економіці

Світова економіка, після того як у ковідну епоху її заливали дешевими грошима, зіткнулася з новою проблемою – безпрецедентне зростання цін. У більшості країн, де інфляція останні десятиліття трималася в діапазоні від 1% до 2% річних, зростання цін становило 8-10%. У деяких європейських країнах ціни за рік зросли на 20%.

І це ще не межа. Енергетичний шантаж Європи з боку Росії та блокада українських портів, через які неможливо експортувати українське зерно, штовхають вгору ціни на енергоносії та продовольство. Тож інфляція може зрости ще більше.

У такій ситуації світовим центробанкам не залишається нічого іншого, як спробувати зменшити інфляцію монетарними методами. За цією складною фразою стоїть дуже простий принцип – центробанки підвищують ставку, роблячи цим гроші дорогими. Паралельно з цим з економіки вилучатимуть надлишки грошей. Це зі свого боку уповільнює економіку та інфляцію.

Реклама

"Монетарні заходи можуть допомогти, але на короткостроковому часовому інтервалі. Адже ми маємо структурну інфляцію, яка є однією з найскладніших у контексті боротьби з нею. При цьому різке, надмірне монетарне гальмування може спровокувати "сіру стагфляцію". Це коли падіння ВВП не буде, але зростання знизиться до мінімальних 1-1,5% на тлі високої інфляції, яка у кілька разів перевищує цільову позначку", – каже економіст Олексій Кущ.

У такій ситуації світова економіка може увійти до нової глобальної кризи, яка позначиться і на Україні. Звичайно, вона буде менш помітною, ніж прямі втрати економіки від війни, але вона може суттєво загальмувати швидкість надання та обсяги повоєнної допомоги від союзників нашій країні.

Тут потрать, а там зеконом

Чи можна підготуватися до подвійної затяжної кризи? Експерти кажуть, що тут потрібно застосувати два взаємовиключні підходи – зараз витратити гроші на товари довгострокового користування та економити на повсякденних витратах.

"Ми живемо при галопуючій інфляції, рівні якої від 10% до 50% на рік. Цей вид характерний швидким знецінюванням гривні, тому пересічним українцям вигідніше не накопичувати, а витрачати гроші на все, починаючи від автомобілів та холодильників, закінчуючи трусами та продуктами харчування. Все дуже просто: утворюється дефіцит товарів, і інфляція розганяється", – каже директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

До речі, американський інвестор і письменник Роберт Кійосакі, автор бестселера "Багатий тато, бідний тато", сьогодні радить американцям закуповуватися банками з тунцем та бобами, оскільки золото та біткоїни на хліб не намастиш.

Реклама

Зі свого боку Гончаров радить освоїти науку економити і знайти в інтернеті "Кулінарну книгу економної господині". Таким чином, вдасться заощадити на харчових продуктах. Згодні з цим інші експерти.

"Єдине, що можуть зробити для себе люди, які живуть в Україні, це максимально заощаджувати гроші для проживання та харчування в майбутні роки. Рецесія, падіння економіки, падіння банківського сектора та національної валюти, енергетична криза та потенційна неможливість її вирішити – це фактори, які дають розуміння, що роботи ставатиме менше, злочинність у країні зростатиме, достатність продуктів для населення буде під питанням", – пояснює аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

За його словами, проблема ускладнюється тим, що понад 50% українців не мають офіційного накопичення.

"Можливо, що у людей і є якісь заощадження на чорний день у готівкових доларах та гривнях, але якщо ціни зростатимуть і надалі, то грошові накопичення скоро закінчаться", – продовжує Максим Орищак.

За його словами, прогноз падіння ВВП України у 2022 році залишився незмінним – на рівні 44%. Але прогноз – це не точні дані, це орієнтир, який може бути скоригований.

"Кожна криза унікальна, у кожної кризи різні причини, різна тривалість, різна глибина – поради в кожному випадку будуть різні. Тому, на наш погляд, універсальних порад бути не може, крім як вкладати в себе – свій розвиток і диверсифікувати все, що можливо, щоб за будь-якого розкладу не залишитися ні з чим", – продовжує Орищак.

Експерт радить частину грошових заощаджень конвертувати у товари першої потреби.

"Також зараз може бути сприятливий час, щоб навчатися новим професіям. І ми зараз говоримо не про IT професії, чи творчі спеціальності, а про аграрні професії. Потрібно самостійно розуміти, як можна виростити картоплю, моркву і капусту, а також, як їх правильно засолити та зберігати протягом тривалого часу", – каже Орищак.

Комусь порада здасться простою і очевидною, проте точно можна сказати, що не всі люди це вміють. А такі навички можуть підтримати, якщо не буде грошей, чи продуктів харчування.

При цьому всі свої фінансові звички експерт радить міняти лише з однією метою – зменшити витрати. А ось зберігати гроші в банках, за його словами, небезпечно, бо за дефолту гроші людям не повернуть.

Олександр Гончаров радить по можливості частину коштів зберігати в іноземній валюті, наприклад, у доларах США та євро.

"Не соромтеся бути корисливим, не втрачаючи, звісно, людської подоби. Якщо вам хтось винен гроші – насядьте на боржника і досягайте виплат. Можете навіть погодитися на повернення частини боргу, адже через кілька місяців у боржника може вже нічого не бути", – каже Олександр Гончаров.

При цьому всі свої вільні активи, такі як нерухомість, потрібно змусити працювати у цей складний час. Квартиру можна здати нехай і недорого, але пристойним людям. Це допоможе пережити лихоліття.

Раніше ми писали про те, що буде з курсом гривні та заощадженнями українців. Про особливості обміну валют під час війни читайте тут.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20106.79

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1082.37

Litecoin (LTC)

51.86

Ripple (XRP)

0.32

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти