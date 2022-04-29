Компенсація за зруйноване житло – чи зможуть українці обирати інші міста для життя

Розповідаємо, що чекає на українців із зруйнованим житлом після війни

Як українцям видаватимуть нове житло після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, чиє житло зруйнувала війна зможуть самі вибирати, де вони хочуть отримати нову житлоплощу, але є серйозні нюанси.

Це передбачає законопроект №7198 про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла, розповіла співавтор документа, голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк в ефірі телемарафону.

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За її словами, зруйновані приватні будинки будуть будуватися на тій самій ділянці, де він розміщувався. Якщо йдеться про квартиру, у багатоквартирному будинку, то на цій же ділянці можуть побудувати аналогічну.

"Але ми спеціально не обмежуємо прив'язку до місця проживання – тому люди зможуть самі вибрати населений пункт, де хочуть жити", – розповіла Олена Шуляк.

У чому проблема?

Однак вибрати абсолютно будь-який населений пункт не вийде, він повинен відповідати населеному пункту, де людина жила до війни, за певними характеристиками, у тому числі:

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ціні квадратного метра;

кількості населення.

"Якщо людина з меншого міста захоче жити, наприклад, у Києві – ми передбачили механізм доплати за житло. Проте ми маємо віру, що люди здебільшого повертаються до своїх будинків", – зазначила Шуляк.

Як будуватимуть житло

Раніше Шуляк розповіла, що після війни принцип зведення додому зміниться , більшу увагу приділять безпеці, а всі проекти будуть перероблені.

З її слів, у нових будинках з'являться обов'язкові бомбосховища, як в Ізраїлі.

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"Сьогодні" також писали, хто отримає грошову компенсацію якщо власник зруйнованого житла загинув та розповідали про двох способах відшкодування збитків за зруйноване житло.