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Компенсація за зруйноване житло – чи дадуть українцям право вибору

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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11 квітня, 15:57
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Розповідаємо, як держава планує компенсувати українцям їхні зруйновані квартири
Як виплачуватимуть компенсацію за житло
Як виплачуватимуть компенсацію за житло / Фото: уніан, t.me/V_Zelenskiy_official, Колаж: Сьогодні

Українці, які втратили свій будинок через війну з РФ, отримають компенсацію у вигляді квартир, які держава планує коштувати та роздавати таким громадянам.

Проте українці зможуть відмовитися від запропонованого житла та вкласти виділені гроші в будь-яке інше приватне будівництво, заявив депутат Олександр Качура, посилаючись на відповідний законопроект №7198.

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Наразі законопроект чекає на остаточне узгодження депутатами і вже схвалений у першому читанні.

Законопроект пропонує залишити українцям право вибору і дозволити не погоджуватися на державні квартири, а вкласти суму компенсації, що їм належить у будівництво приватного житла.

Гроші власник зруйнованого будинку може отримати двома способами:

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  • перерахуванням на спеціальний рахунок;
  • як оплати будівництва (відновлення) пошкодженого имущества.

Також Качура розповів, що згідно із законопроектом, дані про зруйноване або пошкоджене житло будуть вноситися до спеціальний Державний реєстр.

Варто врахувати, що максимальна площа житла, за яке можна отримати компенсацію, не повинна перевищувати 150 кв.

Зазначається, що виплата компенсацій проводитиметься у порядку тієї черговості, в якій було подано заяви.

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Подання заявки через "Дію"

Подати заявку на компенсацію за зруйноване житло можна через програму "Дія". Для цього необхідно авторизуватися, натиснути на меню "Послуги" і вибрати пункт "Пошкоджене майно".

Перед вами з'явиться форма, яку потрібно заповнити та чекати початку процесу оцінки. Незабаром така можливість з'явиться і у центрах надання адміністративних послуг.

"Сьогодні" також писали, які документи потрібні для отримання компенсації та розповідали, кому та чому можуть відмовити.

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