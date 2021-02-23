Ціни на старі квартири ростуть: скільки коштує житло на "вторинці" у Києві

Поки українцям обіцяють дешеву іпотеку, квартири на вторинному ринку житла в Києві дорожчають – за рік ціни виросли на 5%. Середня вартість однокімнатної становить 54 600 доларів, двокімнатної – 77 800 доларів, трикімнатної – 110 100 доларів.

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Такі дані сайту "Сьогодні" надали аналітики "OLX Нерухомість".

Звичайно, вартість житла сильно розрізняється залежно від району столиці. Так, в 2020 році за ціною однокімнатної на Печерську можна було придбати три таких самих квартири в Деснянському або Святошинському районах.

А в самому Києві квартири практично вдвічі дорожчі, ніж у інших великих містах України.

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Цікаво й те, що квартири в столиці дорожчали не весь рік. З початком коронакризи вартість житла на вторинному ринку просіла на 2-3%, але з літа квадратні метри почали знову зростати в ціні.

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А разом з цінами стало рости і пропозиція. Серед "одиничок" та "двійок" до кінця року оголошень про продаж додалося на 31% і 36% відповідно, тоді як бажаючих продати трикімнатні квартири стало більше лише на 3%.

Ціни на квартири по районах Києва

Протягом року найбільш вигідним варіантом для покупки "одинички" в столиці став Деснянський район – 36 200 доларів в середньому.

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До 40 000 доларів можна було відшукати варіант і в Святошинському районі.

На третьому місці по дешевизні оказалcя Солом'янський район із середньою ціною в 44 000 доларів.

Найдорожчі "одинички" стабільно на Печерську – 117 300 доларів в середньому. Слідом за ними йдуть однокімнатні квартири Голосіївського і Шевченківського районів – близько 61 800 доларів.

Незважаючи на це, саме у цих районах продавці та ріелтори виставляють найбільше об'єктів на продаж. Найменше ж оголошень в найбільш бюджетному Деснянському районі.

Нагадаємо, в Києві на продаж виставили "квартиру" площею 6 кв. м. Новини "Сьогодні" перевірили, як вона виглядає:

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