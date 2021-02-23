Русский
$ 27,93
33,89
  1. Економічні новини
  2. Новини нерухомості

Ціни на старі квартири ростуть: скільки коштує житло на "вторинці" у Києві

23 лютого, 16:40

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вартість квадратних метрів залежить від місця їх розташування

Поки українцям обіцяють дешеву іпотеку, квартири на вторинному ринку житла в Києві дорожчають – за рік ціни виросли на 5%. Середня вартість однокімнатної становить 54 600 доларів, двокімнатної – 77 800 доларів, трикімнатної – 110 100 доларів.

Реклама

Такі дані сайту "Сьогодні" надали аналітики "OLX Нерухомість".

Звичайно, вартість житла сильно розрізняється залежно від району столиці. Так, в 2020 році за ціною однокімнатної на Печерську можна було придбати три таких самих квартири в Деснянському або Святошинському районах.

А в самому Києві квартири практично вдвічі дорожчі, ніж у інших великих містах України.

Реклама

Читайте також: Хто з українців зможе скористатися фінлізингом на житло з нульовим внеском

Цікаво й те, що квартири в столиці дорожчали не весь рік. З початком коронакризи вартість житла на вторинному ринку просіла на 2-3%, але з літа квадратні метри почали знову зростати в ціні.

В тренді
Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною в світі

А разом з цінами стало рости і пропозиція. Серед "одиничок" та "двійок" до кінця року оголошень про продаж додалося на 31% і 36% відповідно, тоді як бажаючих продати трикімнатні квартири стало більше лише на 3%.

Ціни на квартири по районах Києва

Протягом року найбільш вигідним варіантом для покупки "одинички" в столиці став Деснянський район – 36 200 доларів в середньому.

Реклама

До 40 000 доларів можна було відшукати варіант і в Святошинському районі.

На третьому місці по дешевизні оказалcя Солом'янський район із середньою ціною в 44 000 доларів.

Найдорожчі "одинички" стабільно на Печерську – 117 300 доларів в середньому. Слідом за ними йдуть однокімнатні квартири Голосіївського і Шевченківського районів – близько 61 800 доларів.

Незважаючи на це, саме у цих районах продавці та ріелтори виставляють найбільше об'єктів на продаж. Найменше ж оголошень в найбільш бюджетному Деснянському районі.

Нагадаємо, в Києві на продаж виставили "квартиру" площею 6 кв. м. Новини "Сьогодні" перевірили, як вона виглядає:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

нерухомість ціни житло квартири вторинка ціни на квартири

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ринок землі – що можна і не можна продавати, чи вигідно вкладати, наскільки подорожчають ділянки через 10 років
Ринок землі – що можна і не можна продавати, чи вигідно вкладати, наскільки подорожчають ділянки через 10 роківЕкономіка
Ринок землі готують до запуску – чим це може бути корисно для звичайної людини
Ринок землі готують до запуску – чим це може бути корисно для звичайної людиниЕкономіка
Квартири в лізинг під 5% зможуть отримати не всі: у Зеленського перерахували категорії
Квартири в лізинг під 5% зможуть отримати не всі: у Зеленського перерахували категоріїНерухомість
Хто з українців зможе скористатися фінлізингом на житло з нульовим внеском
Хто з українців зможе скористатися фінлізингом на житло з нульовим внескомНерухомість
Українці активно беруть квартири в іпотеку: кредитів побільшало, а ставки впали
Українці активно беруть квартири в іпотеку: кредитів побільшало, а ставки впалиНерухомість
В Україні з'являться земельні аукціони: як будемо купувати ділянки після запуску ринку
В Україні з'являться земельні аукціони: як будемо купувати ділянки після запуску ринкуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти