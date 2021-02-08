У Києві продають "квартиру" площею 6 квадратних метрів. Ми перевірили, як вона виглядає

Експерти вважають, що українці будуть не в захваті від міні-житла

У Києві виставили на продаж "квартиру" розміром з вантажний ліфт – її площа всього 6 кв. м. Житло меншого розміру, за словами експертів, в Україні ще не продавали.

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Ми побували в цій дивній "квартирі". Що вдалося помістити у такій квадратурі та наскільки комфортно жити у міні-житлі, дізнавався кореспондент "Сьогодні" Павло Тирський.

Одна з найменших "квартир" України розташована в житловому масиві Новобіличі на околиці Києва – в п'ятиповерховому будинку, але під землею. Новини "Сьогодні" спустилися на цокольний поверх разом з співвласницею житла Ольгою Вернигорою.

"Тут раніше було дві комори, по три метри кожна. Вони були розділені між собою стіною", – розповідає Ольга.

Ці підземні 6 кв. м. вона викупила разом з чоловіком. Зробили ремонт, а в кінці минулого року нерухомість виставили на продаж – за 9 тис. доларів.

"Тут є спальне місце – розкладний диван. Можна спати як одній людині, так і двом", – показує Ольга.

А ще є шафа зі шторкою і книжкові полиці. Замість вікон – шпалери з видом на Ейфелеву вежу. Санвузол знаходиться через перегородку від дивана, душ доведеться приймати прямо над вмонтованою в підлогу чашею "Генуя". Є бойлер.

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На відстані витягнутої руки – господарський блок: міні-електроплита, сковородочка, каструля, розетки, електрочайник і пральна машина.

Централізованого опалення немає, так що і платити за нього не доведеться. Але потрібно витратитися на електрообігрівач.

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На створення такого міні-житла киян надихнув китайський досвід. Ольга розповідає, що в Пекіні є схожа "квартира" на 4 кв. м. Її вартість – близько 10 тис. доларів. У Європі та США теж зустрічається подібне житло, але коштує воно дорожче.

Втім, в Україні, на думку опитаних "Сьогодні" експертів, такі "квартири" навряд чи стануть популярними. Перенаселення, як в Китаї, у нас немає, а квадратні метри у міні-житлі коштують дорожче, ніж у звичайному. Крім того, українці люблять комфорт.

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А ще через квартиру площею менше 13,5 кв. м можуть виникнути проблеми.

"За нормами, це – не житло, це просто приміщення. Рано чи пізно, думаю, можуть навіть виселити, не зважаючи на право власне. Це буде вирішувати суд", – попереджає експерт з питань нерухомості Юрій Піта.

Важливий і юридичний статус квадратних метрів. Якщо це нежитлове приміщення, то і прописки там ви не отримаєте.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, чому і за які гроші українці активно купують квартири. Виявляється, під час карантину багатьом стало тісно в своїх колишніх оселях.

При цьому в кризовому 2020 році ціни на житло не падали, а навіть потроху росли.

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