Ціни на нерухомість почнуть зростати? Що буде з житлом в Україні після війни

Експерт розповів про повоєнні перспективи на ринку житла в Україні

Прогноз щодо цін на квартири після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після війни нерухомість в Україні може подорожчати, але ціноутворення на ринку житла залежатиме від умов, на підставі яких підпишуть мир.

Як розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта, вартість квартир на повоєнному ринку буде зростати, але темпи підняття цін залежатимуть від повернення інвесторів.

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"Якщо Росія після підписання миру, як і раніше, загрожуватиме нашим містам, то про швидке відновлення ринку можна забути", – зауважив він.

Однак, якщо НАТО чи ЄС дадуть Україні гарантії безпеки, це може збільшити інвестиційну привабливість економіки та ринку нерухомості зокрема.

Експерт зазначив, що спершу ціни на житло можуть знизитися на 20% від довоєнного рівня. Коли почнеться відбудова, будуть надані безпекові гарантії й повернуться інвестиції, ринок буде поступово відновлюватися. Тоді, ймовірно, щороку вартість нерухомості підійматиметься на 5-10%.

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Глобальний план відбудови

4 липня на конференції в Швейцарії презентували план відбудови України на найближчі 10 років. Він передбачає 850 різноманітних проєктів у всіх сферах життя, а сума інвестицій, які будуть потрібні на відновлення країни після війни сягає 750 млрд доларів.

Серед пріоритетних напрямків є відбудова та модернізація житла й інфраструктури, а також розвиток енергетичного сектора з акцентом на "зелених" альтернативах. Зокрема, нове житло будуватимуть із забезпеченням енергоефективності та безбар’єрності, з якісними мережами водовідведення, водопостачання, опалення та охолодження.

Уже готові інвестиційні квартири держава викуповуватиме для наповнення фондів соціального й тимчасового житла. Наявні нежитлові приміщення переобладнуватимуть для тимчасового проживання. Пропонують також проєкт з відшкодування (компенсації) вартості оренди визначеним вразливим групам населення.

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Українські виробники активно реалізуватимуть свою продукцію, що дозволить уникнути дефіциту скла, вікон, термоізоляційних матеріалів, запчастин та інших товарів. Будинки також будуть зводити з близьким до нульового рівнем енергоспоживання (NZEB).

Пошкоджені окупантами енергетичні об’єкти відновлять, завершать нафтопровід Адамова Застава – Броди, модернізують та добудують ядерні потужності, збільшать енергетичні потужності, зокрема спорудять вітрові та гідроелектростанції.

В українських підземних сховищах зберігатимуть запаси газу як для України, так і для постачання в ЄС. Україна матиме доступ до LNG-терміналів Польщі, Греції, Хорватії, Туреччини, Італії, Німеччини.

Окрім цього, мають намір збудувати новий нафтопереробний завод та розвивати виробництво біопалива (біоетанолу, біодизелю, біометану, біомаси). Українські енергоносії та світло продаватимуть у Європу та розширять канали постачання нафтопродуктів.

"Сьогодні" раніше розповідали, що в Україну мають зайти нові інвестиції, а також писали, скільки грошей виділить ЄС на відбудову нашої країни.