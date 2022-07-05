Цены на недвижимость станут расти? Что будет с жильем в Украине после войны

Эксперт рассказал о послевоенных перспективах на рынке жилья в Украине

Прогноз по ценам на квартиры после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После войны недвижимость в Украине может подорожать, но ценообразование на рынке жилья будет зависеть от условий, на основании которых будет подписан мир.

Как рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, стоимость квартир на послевоенном рынке будет расти, но темпы поднятия цен будут зависеть от возврата инвесторов.

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"Если Россия после подписания мира по-прежнему будет угрожать нашим городам, то о скором восстановлении рынка можно забыть", – заметил он.

Однако если НАТО или ЕС дадут Украине гарантии безопасности, это может увеличить инвестиционную привлекательность экономики и рынка недвижимости в частности.

Эксперт отметил, что в первую очередь цены на жилье могут снизиться на 20% от довоенного уровня. Когда начнется восстановление, будут предоставлены гарантии безопасности и вернутся инвестиции, рынок будет постепенно восстанавливаться. Тогда, вероятно, ежегодно стоимость недвижимости будет подниматься на 5-10%.

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Глобальный план восстановления

4 июля на конференции в Швейцарии презентовали план восстановления Украины на ближайшие 10 лет. Он предусматривает 850 различных проектов во всех сферах жизни, а сумма инвестиций, которые потребуются для восстановления страны после войны, достигает 750 млрд долларов.

Среди приоритетных направлений есть восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры, а также развитие энергетического сектора с акцентом на "зеленых" альтернативах. В частности, новое жилье будут строить с обеспечением энергоэффективности и безбарьерности, качественными сетями водоотведения, водоснабжения, отопления и охлаждения.

Уже готовые инвестиционные квартиры государство будет выкупаться для наполнения фондов социального и временного жилья. Имеющиеся нежилые помещения будут оборудованы для временного проживания. Предлагают также проект по возмещению (компенсации) стоимости аренды определенным уязвимым группам населения.

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Украинские производители будут активно реализовать свою продукцию, что позволит избежать дефицита стекла, окон, термоизоляционных материалов, запчастей и других товаров. Дома также будут возводить с близким к нулевому уровню энергопотребления (NZEB).

Поврежденные оккупантами энергетические объекты восстановят, завершат нефтепровод Адамова Застава – Броды, модернизируют и достроят ядерные мощности, увеличат энергетические мощности, в том числе построят ветровые и гидроэлектростанции.

В украинских подземных хранилищах будут храниться запасы газа как для Украины, так и для поставок в ЕС. Украина получит доступ к LNG-терминалам Польши, Греции, Хорватии, Турции, Италии, Германии.

Кроме того, намерены построить новый нефтеперерабатывающий завод и развивать производство биотоплива (биоэтанола, биодизеля, биометана, биомассы). Украинские энергоносители и свет будут продавать в Европу и расширят каналы снабжения нефтепродуктами.

"Сегодня" ранее рассказывали, что в Украину должны зайти новые инвестиции, а также писали, сколько денег выделит ЕС на восстановление нашей страны.