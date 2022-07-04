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"План Маршалла" для Украины: сколько денег выделит ЕС для восстановления страны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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4 июля, 11:40
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Финансировать восстановление Украины будут по структуре, которую использовали во время пандемии COVID-19
Украина получит финансовую помощь от ЕС
Украина получит финансовую помощь от ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В рамках "плана Маршалла" Европейский Союз планирует выделить около 100 миллиардов на восстановление Украины. Финансирование будет происходить через кредитные подразделения ЕС: Европейский инвестиционный банк, ЕИБ.

Об это пишет издание Reuters.

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Трастовый фонд EU-Ukraine Gateway Trust Fund (E-U GTF) будет стремиться получить первоначальные взносы в размере 20 миллиардов евро от стран ЕС и бюджета ЕС в виде грантов, кредитов и гарантий.

Гарантии, в частности, будут с мультипликативным эффектом, благодаря чему инфраструктурные проекты будут профинансированы на общую сумму около 100 миллиардов евро. Это около половины более насущных потребностей Украины.

Предложение ЕИБ должно быть обнародовано 4 июля 2022 года, в ходе международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, целью которой является предоставление ресурсов Украине и помощь в послевоенном восстановлении.

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В чем нуждается Украина

Возможно, послевоенная помощь для Украины будет несколько отличаться от той, которая была предоставлена для Европы.

"Я бы не хотел, чтобы даже звучало название план Маршалла для Украины. Лучше назвать этот план интеграции Украины в ЕС. И состоять он должен из нескольких основных блоков", –рассказывал ранее экономист Алексей Кущ.

Во-первых, это гуманитарная составляющая, которая реализуется уже сейчас. В Европу из-за войны уехало много украинцев, европейские страны поставляют в Украину гуманитарные грузы.

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"Второй важный компонент – это инфраструктурный блок. То есть Украина должна получить средства на восстановление разрушенной инфраструктуры. Сложно оценить, какие это будут суммы, потому что военные действия не окончены, но не исключаю, что речь пойдет о десятках миллиардов долларов", – добавил Алексей Кущ.

Кроме того, страны-доноры должны будут выделить Украине гарантии инвестиций на десятки миллиардов долларов. Дело в том, что в разрушенную страну инвесторы будут заходить неохотно, поэтому им нужно предоставить гарантии возврата инвестиций от надежных экономик.

Ранее мы рассказывали, как лидеры "Большой семерки" хотят ударить по возможности РФ финансировать войну в Украине. Также мы писали, что ждет мировые цены на нефть.

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