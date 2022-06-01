Ціни на квартири в новобудовах зросли: де купити житло коштує найдорожче

Коротко про цінові тенденції на ринку нерухомості в Україні

У більшості областей відновили будівництво житла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У квітні-травні в Україні поступово відновили будівництво в усіх областях, віддалених від зон ведення бойових дій.

Як свідчить дослідження ресурсу ЛУН, ціни на квартири в новобудовах зросли, фактично, скрізь та зараз вищі за довоєнні навіть якщо рахувати у валюті.

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Ціни на нове житло

У Києві вартість квадратного метра в новобудові зросла на 4,4%, якщо порівнювати з довоєнним періодом – до 1410 дол./кв.м (41,6 тис. грн). На територіях довкола столиці житло подорожчало, в середньому, на 12,2% – до 765 дол./кв.м (22,5 тис. грн).

Найвище зростання у Хмельницькій (+16%) та Кіровоградській (+18%) областях. Активно будують і відповідно підіймаються ціни на житло в Чернігівській (+13%), Сумській (+13%), Тернопільській (+13%), Рівненській (+12%), Житомирській (+12%) та Волинській (+11%) областях.

На скільки піднялися ціни на квартири в новобудовах / Фото: lun.ua

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Дещо подорожчала первинка і в інших західних областях – Львівській (+9%), Івано-Франківській (+9%), Закарпатській (+8%), Чернівецькій (+7%).

Триває будівництво також у Харківській області, де зафіксували зростання цін на 9%, і в Дніпропетровській (+7%) області. Позитивна ситуація і в Одеській області, де відновили 56% будівництв, а ціна квадратних метрів піднялася, в середньому на 2%.

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Де активно будують в Україні / Фото: lun.ua

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Чому житло дорожчає?

Представник ЛУН Денис Суділковський наголосив, що зростання цін на квартири в новобудовах пов’язане зі збільшенням вартості будматеріалів. Така ситуація спостерігається по всій країні.

Він додав, що ринок новобудов зараз слугує одним із ключових індикаторів для розрахунку темпів відновлення економіки. Тепер крок повинні зробити інвестори, від яких залежить швидкість розвитку ринку.

Ціни на ринку

За даними сайтів з продажу нерухомості, в новобудовах Хмельницької області ціни на квартири в новобудовах стартують від 509 тис. грн. У вже готових будинках можна знайти пропозиції від 336 тис. грн.

У Кропивницькому можна знайти квартири від 575 тис. грн, а у Вінницькій області вартість нового житла стартує від 590-600 тис. грн. У Чернівцях за помешкання в процесі будівництва доведеться заплатити від 455 тис. грн, а квартири в житлових комплексах Івано-Франківської області оцінюють від 630 тис. грн.

Найдешевші квартири у Львівській області коштують від 468 тис. грн, а у Львові – від 642 тис. грн. У Тернополі ціни на житло стартують від 511 тис. грн, а в Києві можна знайти пропозиції від 418 тис. грн.

Ціни на житло в столиці

Спеціаліст з нерухомості компанії KDU Realty Group Віталій Чернецький розповів, що у Києві ціни на нерухомість не пережили різкого спаду. На початку травня відкрили обмежений доступ до реєстрів, і ринок почав поступово відновлюватися.

"Власники квартир хочуть утримати ціни на довоєнному рівні, а покупці прагнуть їх максимально збити, мотивуючи продовженням війни", – пояснив експерт.

Все ж таки покупці зможуть знайти у продажу однокімнатну в Києві за ціною 25-30 тис. доларів, щоправда, на околиці міста. Така вартість є на вторинному ринку й очевидно, що квартира буде без свіжого ремонту.

Раніше "Сьогодні" писали про те, що станеться з вартістю нерухомості в Україні найближчим часом і як вигідно винайняти житло на добу.