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Цены на квартиры в новостройках выросли: где купить жилье стоит дороже всего

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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1 июня, 16:27
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Кратко о ценовых тенденциях на рынке недвижимости в Украине
В большинстве областей возобновили строительство жилья
В большинстве областей возобновили строительство жилья / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В апреле-мае в Украине постепенно возобновили строительство во всех областях, удаленных от зон ведения боевых действий.

Как свидетельствует исследование ресурса ЛУН, цены на квартиры в новостройках выросли, фактически, везде и сейчас выше довоенных даже если считать в валюте.

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Цены на новое жилье

В Киеве стоимость квадратного метра в новостройке выросла на 4,4%, если сравнивать с довоенным периодом – до 1410 долл./кв.м (41,6 тыс. грн). На территориях вокруг столицы жилье подорожало в среднем на 12,2% – до 765 долл./кв.м (22,5 тыс. грн).

Самый высокий рост в Хмельницкой (+16%) и Кировоградской (+18%) областях. Активно строят и соответственно поднимаются цены на жилье в Черниговской (+13%), Сумской (+13%), Тернопольской (+13%), Ровенской (+12%), Житомирской (+12%) и Волынской (+11%) областях.

На сколько поднялись цены на квартиры в новостройках
На сколько поднялись цены на квартиры в новостройках / Фото: lun.ua

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Несколько подорожала первичка и в других западных областях – Львовской (+9%), Ивано-Франковский (+9%), Закарпатской (+8%), Черновицкой (+7%).

Продолжается строительство также в Харьковской области, где зафиксировали рост цен на 9% и в Днепропетровской (+7%) области. Положительная ситуация и в Одесской области, где восстановили 56% построек, а цена квадратных метров поднялась, в среднем на 2%.

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Где активно строят в Украине
Где активно строят в Украине / Фото: lun.ua

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Почему жилье дорожает?

Представитель ЛУН Денис Судилковский подчеркнул, что рост цен на квартиры в новостройках связан с увеличением стоимости стройматериалов. Подобная ситуация наблюдается по всей стране.

Он добавил, что рынок новостроек сейчас служит одним из ключевых индикаторов для расчета темпов обновления экономики. Теперь шаг должны сделать инвесторы, от которых зависит быстрота развития рынка.

Цены на рынке

По данным сайтов по продаже недвижимости, в новостройках Хмельницкой области цены на квартиры в новостройках стартуют от 509 тыс. грн. В готовых домах можно найти предложения от 336 тыс. грн.

В Кропивницком можно найти квартиры от 575 тыс. грн, а в Винницкой области стоимость нового жилья стартует от 590–600 тыс. грн. В Черновцах за жилье в процессе строительства придется заплатить от 455 тыс. грн, а квартиры в жилых комплексах Ивано-Франковской области оценивается от 630 тыс. грн.

Самые дешевые квартиры в Львовской области стоят от 468 тыс. грн., а во Львове – от 642 тыс. грн. В Тернополь цены на жилье стартуют от 511 тыс. грн, а в Киеве можно найти предложения от 418 тыс. Грн.

Цены на жилье в столице

Специалист по недвижимости компании KDU Realty Group Виталий Чернецкий рассказал, что в Киеве цены на недвижимость не пережили резкий спад. В начале мая был открыт ограниченный доступ к реестрам, и рынок начал постепенно восстанавливаться.

"Владельцы квартир хотят удержать цены на довоенном уровне, а покупатели стремятся их максимально сбить, мотивируя продолжением войны", – объяснил эксперт.

Все же покупатели смогут найти в продаже однокомнатную в Киеве по цене 25-30 тыс. долларов, правда, на окраине города. Такая стоимость есть на вторичном рынке, и очевидно, что квартира будет без свежего ремонта.

Ранее "Сегодня" писали о том, что произойдет со стоимостью недвижимости в Украине в ближайшее время и как выгодно снять жилье на сутки.

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