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Біткоїн оновив історичний максимум за п'ять місяців

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
11 жовтня, 17:35
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Біткоїн виріс у ціні не зважаючи на невтішні події в Китаї
Біткоїн оновив історичний максимум з 10 травня
Біткоїн оновив історичний максимум з 10 травня / Фото: Колаж: Сьогодні

В понеділок вартість біткоїну досягла рекордної з травня позначки. Криптовалюта коштує 57 тис. дол.

Про це повідомляє видання "Forbes".

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За даними біржі Coindesk, за добу біткоїн подорожчав на 2,62%, а протягом останніх трьох тижнів взагалі – на 40%.

Згідно з даними Coindesk, це найбільше значення з 10 травня 2021 року.

Експерти зазначають, що такий стрибок вартості біткоїна суперечить прогнозам, які були орієнтовані на невтішну ситуацію в Китаї.

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"Всього пару тижнів тому ми отримали новини з Китаю, які виглядали дійсно поганими і могли все перевернути. І протягом кількох днів все так і було. Але він швидко відновився і продовжив неймовірне ралі", – сказав головний стратег по ринку TD Ameritrade Джей Джей Кінахан.

На початку вересня у країні Сальвадор біткоїн визнали офіційною валютою та законним платіжним засобом.

Тепер за криптовалюту можна буде купити будь-який товари чи послугу, а влада країни планує закупити понад 200 біткоїнів для старту.

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В Україні також легалізували цю криптовалюту, коли запрацюють перші криптобіржі та легальні обмінники – в матеріалі.

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