Биткоин в Сальвадоре признали законным платежным средством – как это сказалось на курсе

В Сальвадоре с 7 сентября самая популярная криптовалюта – биткоин – приравнялась к американскому доллару и стала официальным платежным средством.
Об этом сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле в Twitter.
"Сальвадор только что купил свои первые 200 биткоинов. К крайнему сроку наши брокеры закупят еще больше", – сообщил он.
El Salvador has just bought its first 200 coins.— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 6, 2021
Our brokers will be buying a lot more as the deadline approaches.#BitcoinDay#BTC
Как это повлияло на криптовалюту
На фоне массовой скупки биткоина в знак поддержки Сальвадора цена криптовалюты превысила 52 тысячи долларов за монету.
Биткоин в Украине
В связи с тем, что на сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, – декларировать украинцам ее не нужно.
"Учитывая то, что сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней, поэтому оснований для ее отображения декларантом в одноразовой (специальной) добровольной декларации нет", - рассказали в Госналоговой службе.
Также мы писали о том, что:
- в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;
- недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась;
- после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.