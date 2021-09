Биткоин в Сальвадоре признали законным платежным средством – как это сказалось на курсе

В Сальвадоре с 7 сентября самая популярная криптовалюта – биткоин – приравнялась к американскому доллару и стала официальным платежным средством.

Об этом сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле в Twitter.

"Сальвадор только что купил свои первые 200 биткоинов. К крайнему сроку наши брокеры закупят еще больше", – сообщил он.

