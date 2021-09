Біткоїн в Сальвадорі визнали законним платіжним засобом – як це позначилося на курсі

У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн - прирівнялася до американського долара і стала офіційним платіжним засобом.

Про це повідомив президент Сальвадора Наїб Букеле в Twitter.

"Сальвадор тільки що купив свої перші 200 біткїнв. До крайнього терміну наші брокери закуплять ще більше", – повідомив він.

El Salvador has just bought its first 200 coins.



Our brokers will be buying a lot more as the deadline approaches. #BitcoinDay #BTC