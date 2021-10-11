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Биткоин обновил исторический максимум за пять месяцев

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
11 октября, 17:35
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Биткоин вырос в цене несмотря на неутешительные события в Китае
Биткоин обновил исторический максимум с 10 мая
Биткоин обновил исторический максимум с 10 мая / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник стоимость биткоина достигла рекордной с мая отметки. Криптовалюта стоит 57 тыс. долл.

Об этом сообщает издание "Forbes".

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По данным биржи Coindesk, за сутки биткоин подорожал на 2,62%, а в течение последних трех недель вообще – на 40%.

Согласно информации Coindesk, это наибольшее значение с 10 мая 2021 года.

Эксперты отмечают, что такой скачок стоимости биткоина противоречит прогнозам, которые были ориентированы на неутешительную ситуацию в Китае.

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"Всего пару недель назад мы получили новости из Китая, которые выглядели действительно плохими и могли все перевернуть. И в течение нескольких дней все так и было. Но он быстро восстановился и продолжил невероятное ралли", – сказал главный стратег по рынку TD Ameritrade Джей Джей Кинахан.

В начале сентября в стране Сальвадор биткоин признали официальной валютой и законным платежным средством.

Теперь за криптовалюту можно будет купить любой товар или услугу, а власти страны планируют закупить более 200 биткоинов для старта.

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В Украине также легализовали эту криптовалюту, когда заработают первые криптобиржи и легальные обменники – в материале.

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