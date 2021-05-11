Під біткоїном захитався трон – Ethereum може стати головною криптовалютою світу

/ Фото: AFP, Pixabay

Поки перша і найпопулярніша в світі криптовалюта Bitcoin застрягла в районі 55 тис. доларів, альткоїн Ethereum продовжив оновлювати максимуми. "Ефір" пробив позначку в 4200 доларів і, незважаючи на корекцію до 4000 доларів, вже показав річне зростання майже на 450%. Для порівняння, зростання біткоїну за рік склав близько 90%. Зараз Ethereum – друга за популярністю криптовалюта. Але на ринку вже заговорили тому, що біткоїн може втратити першість.

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"Фактично, хоча ефіріум як і раніше сильно відстає з точки зору ринкової вартості від біткоїну, дехто пророкує, що незабаром криптовалюта, яка посідає друге місце, скине його і сама стане найбільшою в світі. Поки питома вага Ethereum становить 48% від загальної ринкової капіталізації", – пише Investing.

Ефіріум вже почав відволікати увагу інвесторів від біткоїну. Тримачі токенов стали все частіше тримати Ethereum в якості підстрахування на період блокувань, для підтвердження транзакцій в новій мережі. Теоретично це може обмежити доступний запас ефіріума, через що курс може піднятися ще вище.

/ Фото: Coinmarketcap

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Тим часом, індекс страху інвестування в Bitcoin опинився на кордоні жовтої та зеленої зон. Такий стан індикатора вказує на наявність у інвесторів деяких сумнівів стосовно доцільності покупки біткоїну, зазначають у Bloomchain.

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"У міру того, як біткоїн буде втрачати історичне домінування на ринку, валюта, заснована на технології блокчейн, що найбільш використовується іншими альткоїнами, почне рости, показуючи ознаки роз'єднання, яке давно передбачалося "биками" Ethereum", – заявив Тім Фрост, генеральний директор Yield App.

Однак так вважають не всі. Наприклад, засновник і гендиректор Morgan Creek Capital Management Марк Юско спрогнозував для CNBC подорожчання біткоїну до 250 тис. доларів за п'ять років. На думку Юско, біткоїн може наблизитися за капіталізацією до золота.

Нагадаємо, раніше старший аналітик Hamilton Алекс Шустер пояснював сайту "Сьогодні", чому біткоїн – це не спосіб заощадження коштів.