Криптовалютні репресії в Китаї обвалили курс біткоїну

Біткоїн знову під ударом / Фото: REUTERS/Florence Lo

Курс біткоїну, який недавно обвалив Ілон Маск, знову опинився під ударом. Причиною падіння, що почалося у вихідні, стало блокування криптовалютних акаунтів у китайській соціальній мережі Weibo. Якщо до цього ціна біткоїну впритул підходила до позначки в 38 тис. доларів, то потім вона падала до 34,8 тис. доларів.

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Вранці 7 червня курс головної криптовалюти трохи відновився. О 10:40 біткоїн торгувався по 36,2 тис. доларів.

Курс біткоїна 7 червня

Як повідомляє Bits.media, загальна кількість передплатників заблокованих акаунтів в Weibo перевищує 5 млн. У тому числі під баном опинилися мінімум 25 дуже популярних сторінок з великою кількістю підписників. У них велися активні дискусії про біткоїн, криптовалютні проекти та децентралізовані фінанси.

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Сама соцмережа Weibo не надає ніяких даних про причини блокування. Але в іменах більшості заблокованих акаунтів були присутні слова "bitcoin", "BTC", "blockchain" і "coin trader".

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Блокування можуть пов'язані з новими обмеженнями на операції з криптовалютами в Китаї. Пекін заборонив фінансовим установам і компаніям, що займаються платежами, надавати послуги, пов'язані з криптовалютними транзакціями. Такі "репресії" потрясли ринок криптовалют, інвестори бояться, що інші країни можуть прийняти аналогічні заходи.

Нагадаємо, раніше криптобіржа повідомила, що українці підсіли на криптовалюти. Число трейдерів з лютого по травень зросла в п'ять разів.

Втім, дозволити собі покупку біткоїни в Україні можуть далеко не всі. Про те, який в країні прожитковий мінімум, як він виросте і що це змінить, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":