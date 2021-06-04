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Ілон Маск знову обрушив курс біткоїна одним твітом

4 червня, 09:55

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Мільярдер опублікував мем з цитатою з пісні, і курс головної криптовалюти негайно кинувся донизу

Курс біткоїна впав через твіт Маска

Курс біткоїна впав через твіт Маска

Біткоїн різко впав в ціні після зростання до локального максимуму. Винуватцем обвалу курсу знову став засновник Tesla Ілон Маск, який пожартував в Twitter про розставання з біткоїном.

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Маск опублікував твіт зі згадуванням біткоїну та емодзі з розбитим серцем, прикріпивши картинку-мем з трохи зміненою цитатою з пісні групи Linkin Park "In the End": "Тобто, в кінці кінців це було не важливо?"

Пост Ілона Маска в Twitter

Після цього вартість біткоїна просіла відразу на тисячу доларів. Після падіння прискорилося, біткоїн обвалился до 36,6 тис. доларів. Але до 9:40 за київським часом, за даними CoinDesk, головна криптовалюта торгувалася вже в районі 36,9 тис. доларів.

Курс біткоїну 4 червня

Курс біткоїну 4 червня

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Твіти і заяви Ілона Маска останнім часом серйозно впливають на котирування біткоїна. У січні 2021 року Маск згадав біткоіни в своїй біографії в Twitter, і курс криптовалюти різко злетів. Однак в травні курс біткоїна обвалился після заяви Маска, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїнах. Падіння посилилися на тлі твіта мільярдера, в якому інвестори побачили натяк на те, що компанія готується до продажу купленої раніше криптовалюти.

Нагадаємо, раніше криптобіржа повідомила, що українці підсіли на криптовалюти. Кількість трейдерів з лютого по травень зросла в п'ять разів.

Втім, дозволити собі покупку біткоїна в Україні можуть далеко не всі. Про те, який в країні прожитковий мінімум, як він виросте і що це змінить, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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