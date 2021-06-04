Илон Маск снова обрушил курс биткоина одним твитом

Миллиардер опубликовал мем с цитатой из песни, и курс главной криптовалюты немедленно устремился вниз

Курс биткоина упал из-за твита Маска

Биткоин резко упал в цене после роста до локального максимума. Виновником обвала курса вновь стал основатель Tesla Илон Маск, который пошутил в Twitter о расставании с биткоином.

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Маск опубликовал твит с упоминанием биткоина и эмодзи с разбитым сердцем, прикрепив картинку-мем с немного измененной цитатой из песни группы Linkin Park "In the End": "То есть, в конце концов это было не важно?"

Пост Илона Маска в Twitter

После этого стоимость биткоина просела сразу на тысячу долларов. После падение ускорилось, биткоин рухнул до 36,6 тыс. долларов. Но к 9:40 по киевскому времени, по данным CoinDesk, главная криптовалюта торговалась уже в районе 36,9 тыс. долларов.

Курс биткоина 4 июня

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Твиты и заявления Илона Маска последнее время серьезно влияют на котировки биткоина. В январе 2021 года Маск упомянул биткоин в своей биографии в Twitter, и курс криптовалюты резко взлетел. Однако в мае курс биткоина рухнул после заявления Маска, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине. Падение усилились на фоне твита миллиардера, в котором инвесторы усмотрели намек на то, что компания готовится к продаже купленной ранее криптовалюты.

Напомним, ранее криптобиржа сообщила, что украинцы подсели на криптовалюту. Число трейдеров с февраля по май выросло в пять раз.

Впрочем, позволить себе покупку биткоина в Украине могут немногие. О том, какой в стране прожиточный минимум, как он вырастет и что это изменит, узнавайте из сюжета "Сегодня":