Біткоїн знову кинувся вгору: чого чекати від курсу

Вартість криптовалюти зростає, але це поки ні про що не говорить

Курс біткоїну за останню добу зріс більш ніж на 7% і знову перевищує позначку в 54 000 доларів за монету. Це всього на 4000 доларів нижче історичного рекорду курсу біткоїну.

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При цьому вартість криптовалюти може знову впасти, розповів сайту "Сьогодні" старший аналітик компанії Hamilton Алекс Шустер.

"Золото дешевшає, індекси та акції знижуються, долар США намагається відновитися – це може стати приводом для очікування нового торгового моменту в кеші... Другий тиждень березня для інвесторів є періодом очікування перед новими новинними тригерами і новими торговими діями", – вважає аналітик.

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Він нагадав, що минулого тижня Bitcoin намагався відновитися до рівня 52 700 доларів, але в підсумку впав на 11%, до 47 000 доларів.

"На ринку класична ситуація, коли покупцям ще показують покупки і під впливом інформації з ЗМІ нові інвестори продовжують сподіватися на зростання цін (нарощуючи портфель), а тим, хто хоче продавати, показують технічні сигнали продажів. Ринок в стані консолідації, але продавців поки що більше", – говорить Алекс Шустер.

Нагадаємо, раніше ринкова корекція позначилася не тільки на курсі біткоїну, але і на статках засновника компанії Tesla – Ілон Маск втратив 15 млрд доларів і перестав бути найбагатшою людиною в світі.

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