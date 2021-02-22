Рекорд за рекордом: курс біткоїна вперше прорвався вище 58 тисяч доларів

В ніч з 21 на 22 лютого курс біткоїна встановив новий рекорд, вперше піднявшись вище за позначку в 58 тис. доларів. Попередній максимум в 57 тис. доларів за монету біткоїн оновив 20 лютого.
Як свідчать дані CoinDesk, після нового рекорду курс біткоїн відкотився до рівня 56,5 тис. доларів, на якому тримався більшу частину вихідних.
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Однак, як розповів сайту "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер, в найближчі дні курс Bitcoin може знизитися в район 49 тисяч доларів. За його словами, швидке зростання криптовалюти вже чинить психологічний тиск на інвесторів, і вони починають чекати падіння цін.
В цілому ж курс біткоїна залишається вкрай волатильним – різке зростання приходить за не менш різким падінням. Тому Родлер радить проявляти терпіння і у жодному разі не купувати криптовалюту на максимальних позначках.
Нагадаємо, що за останні дні біткоїн взяв одразу кілька рубежів – спершу 54, потім 55, 56 і 57 тисяч доларів. В цілому стрімке зростання біткоїна спостерігається з грудня-січня.
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