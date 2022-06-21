Українцям заморозять деякі тарифи на комуналку – що потрапило до списку

Депутати Верховної Ради у першому читанні схвалили урядовий законопроект №7427 про мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги – газ, тепло та гарячу воду під час війни.
Про це розповів нардеп Ярослав Желєзняк.
За його словами, "за" проголосувало 229 народних обранців. Документ забороняє піднімати тарифи на:
- розподіл природного газу;
- теплову енергію;
- послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів;
- ціна природного газу для побутових споживачів.
Тарифи повинні залишитися такими, якими були 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабної війни
Окрім цього, пропонується заборонити постачальникам блакитного палива робити будь-які кроки для примусу українців сплачувати заборгованість.
Що буде із боргами після війни?
Незважаючи на те, що вимагати оплати боргів від українців під час війни заборонено, після скасування воєнного стану в країні вони нікуди не подінуться.
Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко розповів, що ситуація з накопиченням заборгованостей вже катастрофічна та загальна сума становить близько 100 млрд. грн.
Якщо після війни не розібратися зі своїм обов'язком за комуналку, можуть наступити такі наслідки:
- ваші карткові рахунки можуть бути заарештовані;
- комунальні підприємства можуть через суд та виконавчу службу стягнути майно;
- можна потрапити до реєстру як боржник.
"Сьогодні" раніше писали, чому Зеленський назвав наступний опалювальний сезон найскладнішим та розповідали, за яку послугу можна не платити під час війни.