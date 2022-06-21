Українцям заморозять деякі тарифи на комуналку – що потрапило до списку

Розповідаємо, що, окрім мораторію на підвищення тарифів, пропонує законопроект

В Україні заморозили тарифи на деякі послуги ЖКГ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Депутати Верховної Ради у першому читанні схвалили урядовий законопроект №7427 про мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги – газ, тепло та гарячу воду під час війни.

Про це розповів нардеп Ярослав Желєзняк.

Реклама

За його словами, "за" проголосувало 229 народних обранців. Документ забороняє піднімати тарифи на:

розподіл природного газу;

теплову енергію;

послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів;

ціна природного газу для побутових споживачів.

Тарифи повинні залишитися такими, якими були 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабної війни

Окрім цього, пропонується заборонити постачальникам блакитного палива робити будь-які кроки для примусу українців сплачувати заборгованість.

Реклама

Що буде із боргами після війни?

Незважаючи на те, що вимагати оплати боргів від українців під час війни заборонено, після скасування воєнного стану в країні вони нікуди не подінуться.

Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко розповів, що ситуація з накопиченням заборгованостей вже катастрофічна та загальна сума становить близько 100 млрд. грн.

Якщо після війни не розібратися зі своїм обов'язком за комуналку, можуть наступити такі наслідки:

Реклама

ваші карткові рахунки можуть бути заарештовані;

комунальні підприємства можуть через суд та виконавчу службу стягнути майно;

можна потрапити до реєстру як боржник.

"Сьогодні" раніше писали, чому Зеленський назвав наступний опалювальний сезон найскладнішим та розповідали, за яку послугу можна не платити під час війни.