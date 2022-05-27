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Чекати на підвищення? Що буде з вартістю комуналки з 1 червня

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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27 травня, 18:14
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Розповідаємо, скільки українці платитимуть за комунальні послуги з 1 червня
Якими будуть тарифи на комуналку в Україні з літа
Якими будуть тарифи на комуналку в Україні з літа / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На тлі війни з Росією, що триває, вартість комунальних послуг для українців практично не зміниться. Ціни залишаться на рівні 24 лютого 2022 року.

"Сьогодні" нагадує, скільки і за що платитимуть українці з 1 червня 2022 року.

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Газ

Ціни на газ залишаються без змін: 8 грн. за кубометр. Така сама ціна дійсна і для критично важливих підприємств.

Крім того, 10 травня Кабмін ухвалив проєкт закону, який передбачає мораторій на підвищення цін на природний газ, тарифи на теплову енергію та супутні послуги. Тому тут подорожчання також не передбачається.

Електроенергія

Кабмін ще у квітні вирішив "заморозити" тарифи. Ціна за світло не змінюватиметься ще як мінум півроку.

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Наразі тарифи на електроенергію в Україні виглядають так:

  • до 250 кВт*год – при оплаті 1,44 гривні за 1 кВт*год;
  • понад 250 кВт*год – при оплаті 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Вода

Ціновою політикою водоканалів та підприємств, що займаються водовідведенням та водопостачанням, займається Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Тарифи НКРЕКУ поки не переглядалися, жодної інформації про зміни в ціні за воду теж не було.

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Що буде із боргами за комуналку

Стягнення боргів з фізосіб за житлово-комунальні послуги під час війни в Україні заборонено.

Це стосується і підприємств оборонно-промислового комплексу, постачальників електроенергії та води пропонує закон №7317.

Відповідно до нього, заборонено примусове виконання рішень, боржниками за якими є фізособи та низка юридичних осіб, які здійснюють діяльність:

  • з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;
  • з водопостачання та водовідведення;
  • з вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів;
  • щодо надання доступу до мережі Інтернет;
  • з виробництва вакцин;
  • з дослідження у галузі біологічних наук;
  • космічну діяльність;
  • підприємства оборонно-промислового комплексу;
  • органи військового управління, об'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, що входять до складу Збройних Сил України;
  • підприємства залізничного транспорту

Раніше ми розповідали, хто з українців може подати заявку на перерахунок комунальних послуг, і писали, коли в Україні відбудеться перехід на нову систему обліку газу та як це змінить платіжки.

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