Комуналка під час війни – хто і за яку послугу може не платити

Розповідаємо, як самостійно подати заявку до облгазу та не платити за розподіл (доставку) газу

За доставку газу під час війни можуть не платити деякі українці / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Попри те, що війна не звільняє українців від сплати комунальних платежів, деякі винятки все ж таки є. Наприклад, деякі споживачі можуть не платити за розподіл газу.

Про це заявили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

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Отже, в умовах дії воєнного стану за доставку газу можна не платити, якщо внаслідок воєнних дій було пошкоджено інфраструктуру і облгази не можуть виконувати свої зобов'язання у частині забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи.

Також від оплати тарифу звільняються споживачі, у яких було пошкоджено об'єкт газоспоживання або внутрішньобудинкову систему газопостачання.

У цих двох випадках плата за розподіл газу не нараховуватиметься, але тільки на час відсутності цілодобового доступу до газорозподільної системи.

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Перерахунок роблять облгази і деякі з них вже зробили це. Для перерахунку інформацію їм мають передати аварійні та технічні служби, що складали акти про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

Зверніть увагу, що якщо облгаз усуне неполадку в системі, то за доставку газу знову доведеться платити.

Також можна самостійно звернутися до облгазу і повідомити про пошкодження, написавши заяву. У ній потрібно вказати адресу домогосподарства, номер особового рахунку та додати документальне підтвердження руйнування будинку.

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Що буде з тарифами?

Наразі в Україні розробляють проєкт закону, який регулюватиме тарифи на комуналку під час війни та після її закінчення.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що увагу у документі акцентують на заморожуванні ціни на газ та тепло для населення до закінчення розв'язаної Росією війни.

Крім цього, у ньому йдеться про збереження чинних тарифів для українців на усі комунальні послуги.

"Сьогодні" раніше писали, для кого "Нафтогаз" встановив пільговий тариф на блакитне паливо, і розповідали, що буде з боргами українців за комуналку після війни.