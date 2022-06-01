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Комуналка під час війни – хто і за яку послугу може не платити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 червня, 14:35
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Розповідаємо, як самостійно подати заявку до облгазу та не платити за розподіл (доставку) газу
За доставку газу під час війни можуть не платити деякі українці
За доставку газу під час війни можуть не платити деякі українці / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Попри те, що війна не звільняє українців від сплати комунальних платежів, деякі винятки все ж таки є. Наприклад, деякі споживачі можуть не платити за розподіл газу.

Про це заявили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

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Отже, в умовах дії воєнного стану за доставку газу можна не платити, якщо внаслідок воєнних дій було пошкоджено інфраструктуру і облгази не можуть виконувати свої зобов'язання у частині забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи.

Також від оплати тарифу звільняються споживачі, у яких було пошкоджено об'єкт газоспоживання або внутрішньобудинкову систему газопостачання.

У цих двох випадках плата за розподіл газу не нараховуватиметься, але тільки на час відсутності цілодобового доступу до газорозподільної системи.

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Перерахунок роблять облгази і деякі з них вже зробили це. Для перерахунку інформацію їм мають передати аварійні та технічні служби, що складали акти про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

Зверніть увагу, що якщо облгаз усуне неполадку в системі, то за доставку газу знову доведеться платити.

Також можна самостійно звернутися до облгазу і повідомити про пошкодження, написавши заяву. У ній потрібно вказати адресу домогосподарства, номер особового рахунку та додати документальне підтвердження руйнування будинку.

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Що буде з тарифами?

Наразі в Україні розробляють проєкт закону, який регулюватиме тарифи на комуналку під час війни та після її закінчення.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що увагу у документі акцентують на заморожуванні ціни на газ та тепло для населення до закінчення розв'язаної Росією війни.

Крім цього, у ньому йдеться про збереження чинних тарифів для українців на усі комунальні послуги.

"Сьогодні" раніше писали, для кого "Нафтогаз" встановив пільговий тариф на блакитне паливо, і розповідали, що буде з боргами українців за комуналку після війни.

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