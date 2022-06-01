Коммуналка во время войны – кто и за какую услугу может не платить

Рассказываем, как самостоятельно подать заявку в облгаз и не платить за распределение (доставку) газа

За доставку газа во время войны могут не платить некоторые украинцы / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что война не освобождает украинцев от уплаты коммунальных платежей, некоторые исключения все же есть. Например, некоторые потребители могут не платить за распределение газа.

Об этом заявили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Итак, в условиях действия военного положения за доставку газа можно не платить, если в результате военных действий была повреждена инфраструктура и облгазы не могут выполнять свои обязательства в части обеспечения круглосуточного доступа к газораспределительной системе.

Также от оплаты тарифа освобождаются потребители, у которых был поврежден объект газопотребления или внутридомовая система газоснабжения.

В этих двух случаях плата за распределение газа не будет начисляться, но только на время отсутствия круглосуточного доступа к газораспределительной системе.

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Пересчет производят облгазы, и некоторые из них уже сделали это. Для пересчета информацию им должны передать аварийные и технические службы, которые составляли акты о повреждении объектов критической инфраструктуры.

Учтите, что если облгаз устранит неполадку в системе, то за доставку газа снова придется платить.

Также можно самостоятельно обратиться в облгаз и сообщить о повреждениях, написав заявление. В нем нужно указать адрес домохозяйства, номер лицевого счета и добавить документальное подтверждение разрушения дома.

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Что будет с тарифами?

Сейчас в Украине разрабатывают проект закона, который будет регулировать тарифы на коммуналку во время войны и после ее окончания.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что внимание в документе акцентируют на заморозке цены на газ и тепло для населения до окончания развязанной Россией войны.

Кроме этого, в нем говорится о сохранении действующих тарифов для украинцев на все коммунальные услуги.

"Сегодня" ранее писали, для кого "Нафтогаз" установил льготный тариф на голубое топливо, и рассказывали, что будет с долгами украинцев за коммуналку после войны.