Заморозять чи пустять у вільне плавання? Що буде з тарифами на комуналку зовсім скоро

Розповідаємо, скільки коштуватимуть комунальні послуги під час та після війни в Україні

Законопроєкт, який вирішить подальшу долю вартості тарифів, поки розробляється / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні розробляють законопроєкт, який регулюватиме вартість комунальних послуг під час та після закінчення воєнних дій на території України.

Про його особливості розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

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Так, увагу акцентують саме на таких аспектах:

замороження ціни на газ та тепло для населення до закінчення розв'язаної Росією війни;

встановлення не нових тарифів з подальшим їхнім фіксуванням, а збереження чинних.