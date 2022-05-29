Заморозять чи пустять у вільне плавання? Що буде з тарифами на комуналку зовсім скоро

Розповідаємо, скільки коштуватимуть комунальні послуги під час та після війни в Україні
Законопроєкт, який вирішить подальшу долю вартості тарифів, поки розробляється / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
В Україні розробляють законопроєкт, який регулюватиме вартість комунальних послуг під час та після закінчення воєнних дій на території України.
Про його особливості розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
Так, увагу акцентують саме на таких аспектах:
- замороження ціни на газ та тепло для населення до закінчення розв'язаної Росією війни;
- встановлення не нових тарифів з подальшим їхнім фіксуванням, а збереження чинних.