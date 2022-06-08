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"Нас чекає найскладніша зима": що буде з тарифами на комуналку

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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8 червня, 10:11
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Зеленський заявив, що в Україні створять новий штаб для підготовки до опалювального сезону, який буде дуже складним через війну з РФ
Що буде з тарифами взимку 2022-2023 років
Що буде з тарифами взимку 2022-2023 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення штабу для підготовки до наступного опалювального сезону. За його словами, він буде найскладнішим для України за роки незалежності.

Що саме планує робити влада, і якими будуть тарифи, президент розповів у своєму зверненні.

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Україна поки не продаватиме газ і вугілля за кордон

Зеленський пояснив, що за всі роки незалежності України цей опалювальний сезон буде найважчим через бойові дії і повномасштабну війну з РФ. Але країна вже починає готуватися до зими, і влада вирішує питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичення вугілля та виробництва електроенергії.

Президент заявив, що поки Україна не продаватиме газ і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде спрямований на внутрішні потреби.

Водночас наша держава буде нарощувати продаж електрики. Після того як Україна приєдналася до об'єднаної енергомережі Європи, такий експорт буде для нас вигідним. Зокрема, збільшиться валютна виручка, а також Україна таким чином допоможе європейським державам полегшити проблеми з енергетикою на тлі того, що вони зменшують залежність від російських енергоресурсів.

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Також в Україні плануються ремонти ТЕС, ТЕЦ і котелень. У першу чергу відновлюватимуть ті, які були пошкоджені чи повністю знищені після обстрілів російського агресора.

Що буде з тарифами?

"Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання: зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено", – заявив Зеленський.

Він додав, що за тарифи на тепло і гарячу воду відповідають місцеві адміністрації, тому і на місцевому рівні взимку 2022-2023 років тарифи не повинні змінитися.

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Вітренко розповів, де "Нафтогаз" шукає газ до наступної зими

"Сьогодні" вже писали, що очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що для успішного опалювального сезону Україні необхідно імпортувати 6 млрд куб. м газу.

Для закупівель наша держава зараз веде перемовини зі США. І для цього потрібно близько 8 млрд доларів. Вітренко додав, що розглядається і такий варіант, як використання газу в рамках ленд-лізу.

Ми також розповідали про те, що з 1 червня НАК установив пільговий тариф на блакитне паливо для постачальників води. Тепловикам газ продаватимуть зі знижкою, щоб забезпечити централізоване постачання. Читайте і про те, як змінилися тарифи для українців у 16 областях.

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