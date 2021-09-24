Субсидії на комуналку. Як українцям отримати допомогу від держави

Подати заяву можна в паперовому та електронному вигляді, а також на сайті Мінсоцполітики

Субсидія призначається до дати закінчення опалювального сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві соціальної політики нагадали: для того, щоб отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Про це повідомляє пресслужба.

Куди звертатися для призначення субсидії

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Для того, щоб оформити субсидію онлайн, потрібно на сайті Мінсоцполітики знайти потрібний функціонал і вказати всю необхідну інформацію.

"З 1 січня 2021-го заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій тільки в разі направлення їх на папері поштою або в електронній формі", – йдеться в повідомленні.

Надіслати заяви можна через офіційний сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

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Подати заяви можна і в паперовому вигляді. Вони приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або посадовими особами центру надання адміністративних послуг.

Які документи подаються і на який строк надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

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Громадянин надає:

заяву про призначення і надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Раніше ми повідомляли, що в проекті держбюджету на 2022 й передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простіше перевірки субсидіантів.