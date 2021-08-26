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Гроші на субсидії закінчуються – що зробить Мінфін

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
26 серпня, 06:00
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Жовтень і ноябрь – найкритичніші для фінансування
Жовтень і листопад - критичні для фінансування субсидій. Колаж "Сьогодні"
Жовтень і листопад - критичні для фінансування субсидій. Колаж "Сьогодні" / Фото: уніан, Сьогодні

Фінансування субсидій в жовтні і листопаді найбільш критичне і потребує корективів в держбюджеті на 2021 рік. Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на міністра фінансів Сергія Марченка.

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"Так, фінансування субсидій один із показників, які вимагають коректив у бюджеті на цей рік", – заявив глава відомства.

Чи вистачить грошей

Як відомо, субсидії українці отримують через місяць, тому грудневі виплати отримають в січні 2022 року. Залишається жовтень і ноябрь 2021 року.

"Фінансування субсидій на цей період найбільш критичне, і ми нині думаємо, як це питання зняти", – сказав глава Мінфіну.

Часу на корекцію держбюджету досить, і уряд готовий виділити гроші, стверджує Марченко. За його словами, аналіз і висновки повинні бути зроблені вже після опалювального сезону.

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"Але уряд готовий виділити кошти, це не є проблемою. З огляду на перевиконання бюджету, я не вважаю це проблемою. Коштів на субсидії вистачить усім, у кого на це є право", – зазначив міністр фінансів.

Нова постанова про субсидії

З початком карантину в 2020 році соціальні норми, на які нараховують субсидію, збільшили по всій території країни. Тепер така пільга буде доступна тільки в регіонах "червоної зони".

Раніше, щоб отримати субсидію, потрібно було заробляти менше половини від середньої зарплати по Києву або однієї п'ятої від середньої зарплати в обласних центрах – цю норму для всіх скасували.

Тепер жителі регіонів, які після 1 жовтня виявляться в "червоній зоні" карантину, отримають 50% збільшення соціальних нормативів споживання газу, води та електроенергії для отримання субсидій. Для всіх інших "карантинні норми" субсидій будуть скасовані.

Оновлені в травні правила видачі субсидій припускають, що всі отримувачі повинні оформити допомогу заново. Станом на початок серпня субсидії були призначені більш 2,3 млн сімей, з них 1,9 млн – в автоматичному режимі.

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У минулому опалювальному сезоні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували близько 3 млн домогосподарств. Тобто, майже 80% минулорічних субсідіантов допомогу вже призначена. Решта отримають призначення з початком опалювального сезону, коли зросте потреба в державній підтримці.

Перелік причин, через які можна забути про субсидії, залишився без змін:

  1. Загальна площа житла перевищує 120 кв. м у багатоквартирному будинку або 230 кв. м в індивідуальному будинку;
  2. Є авто, яким менше п'яти років із дати випуску, або два і більше автомобіля, яким немає 15 років з дати випуску;
  3. Протягом останнього року куплена квартира, земельна ділянка, автомобіль (крім мопеда або причепа) або товари тривалого користування на 50 тис. грн і більше;
  4. Є банківський депозит в сумі понад 100 тис. грн;
  5. Протягом року був продаж або купівля іноземної валюти і/або банківських металів більш ніж на 50 тис. грн;
  6. Задекларовано відсутність доходу, але при цьому людина перебувала за кордоном більше 60 днів (виключення: перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною);
  7. Є заборгованість по оплаті послуг ЖКГ або аліментів за понад три місяці;
  8. Не повернули в бюджет незаконно отриману субсидію за попередній період;
  9. Немає доходів, при цьому людина ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.

Раніше Марченко заявляв, що в держбюджеті на 2021 рік на субсидії передбачені 35,2 мільярда гривень. Станом на 4 серпня направлено 31,4 мільярда гривень (88,5% від річного плану).

Нагадаємо, вже восени 2021 року може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простіше перевірки субсідіантов.

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