Шмигаль: Нова ціна для населення – це не відмова від ринку газу

Тимчасове запровадження в Україні граничної ціни на газ для населення не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу. Рішення про зниження тарифів у перспективі навіть допоможе розвитку конкуренції на ринку газу.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 18 січня.

"В умовах недосконалої конкуренції, монополізації ринку встановлення граничної ціни є необхідним, аби збалансувати та спрямувати ринок на шлях розвитку, а не консервації монополій", – сказав Шмигаль.

Він нагадав, що в майбутньому Кабмін збирається зробити так, щоб всі газопостачальні компанії представили річні тарифи для населення. Тоді споживачі зможуть підписати річний контракт і заздалегідь розуміти, скільки будуть платити. В такому випадку влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижчою, але при цьому вона буде передбачуваною.

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Нагадаємо, тарифи вирішили обмежити після того, як різке підвищення цін на газ і вартості його доставки призвело до протестів. За останні півроку – з серпня-2020 по січень-2021 ціна на газ підвищилася більш ніж в два рази – з 3,24 грн/м3 до 7,22 грн/м3 (за цінами "Нафтогазу"). У підсумку в січні 2021 р. кінцева ціна на газ для населення без обліку вартості доставки перевищила 7-8 грн/куб. м і стала найвищою серед сусідніх країн.

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