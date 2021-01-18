Шмыгаль: Новая цена для населения – это не отказ от рынка газа

Временное введение в Украине граничной цены на газ для населения не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа. Решение о снижении тарифов в перспективе даже поможет развитию конкуренции на рынке газа.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 18 января.

"В условиях несовершенной конкуренции, монополизации рынка установление предельной цены необходимо, чтобы сбалансировать и направить рынок на путь развития, а не консервации монополий", – сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что в будущем Кабмин собирается сделать так, чтобы все газоснабжающие компании представили годовые тарифы для населения. Тогда потребители смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько будут платить. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже, но при этом она будет предсказуемой.

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Напомним, тарифы решили ограничить после того, как резкое повышение цен на газ и стоимости его доставки привело к протестам. За последние полгода – с августа-2020 по январь-2021 цена на газ повысилась более чем в два раза – с 3,24 грн/м3 до 7,22 грн/м3 (по ценам "Нафтогаза"). В итоге в январе 2021 г. конечная цена на газ для населения без учета стоимости доставки превысила 7-8 грн/куб. м и стала самой высокой среди соседних стран.

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